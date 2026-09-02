10 वर्षों में कितनी बदल गई 'भाबीजी घर पर हैं' की स्टारकास्ट? किसी का हुआ निधन तो किसी ने छोड़ा शो

1 of 8 भाबीजी घर पर हैं - फोटो : अमर उजाला

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'भाबीजी घर पर हैं!' टीवी के सबसे ज्यादा मशहूर शो में से एक है। 2 मार्च 2015 को इसका सबसे पहले प्रीमियर हुआ था। तब से यह शो कई पड़ावों से गुजरा है। इस बीच कई कालाकारों ने शो को अलविदा कहा तो कई कलाकारों ने दुनिया छोड़ दी। जानिए पिछले 10 वर्षों में इस शो की स्टारकास्ट कितनी बदली है?

2 of 8 शिल्पा शिंदे - फोटो : सोशल मीडिया

शिल्पा शिंदे

शिल्पा शिंदे ने शो में पहली 'अंगूरी भाभी' का किरदार निभाया था। उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया। साल 2016 में मेकर्स के साथ विवाद की वजह से उन्होंने यह शो छोड़ दिया था। इसके बाद शुभांगी अत्रे ने इस किरदार को निभाना शुरू किया।

3 of 8 सौम्या टंडन - फोटो : सोशल मीडिया

सौम्या टंडन

शो में 'गोरी मैम' यानी अनीता भाभी का किरदार निभाने के लिए मशहूर सौम्या टंडन ने साल 2020 में निजी वजहों और नए मौकों की तलाश में शो को अलविदा कह दिया था।

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4 of 8 नेहा पेंडसे - फोटो : सोशल मीडिया

नेहा पेंडसे

सौम्या टंडन के जाने के बाद नेहा पेंडसे ने 'अनीता भाभी' का किरदार निभाना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने भी निजी वजहों से इस शो को अलविदा कहा दिया।

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5 of 8 नेहा पेंडसे - फोटो : सोशल मीडिया