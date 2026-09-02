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10 वर्षों में कितनी बदल गई 'भाबीजी घर पर हैं' की स्टारकास्ट? किसी का हुआ निधन तो किसी ने छोड़ा शो

Wed, 02 Sep 2026 06:15 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 02 Sep 2026 06:15 PM IST
सार

Bhabiji Ghar Par Hain: मशहूर शो 'भाबीजी घर पर हैं!' के लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं। इन 10 वर्षों में शो के कई कलाकार बदले हैं।
 

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Bhabiji Ghar Par Hain starcast changed in 10 years Shilpa Shinde Saumya Tandon Neha Pendse left show
भाबीजी घर पर हैं - फोटो : अमर उजाला
'भाबीजी घर पर हैं!' टीवी के सबसे ज्यादा मशहूर शो में से एक है। 2 मार्च 2015 को इसका सबसे पहले प्रीमियर हुआ था। तब से यह शो कई पड़ावों से गुजरा है। इस बीच कई कालाकारों ने शो को अलविदा कहा तो कई कलाकारों ने दुनिया छोड़ दी। जानिए पिछले 10 वर्षों में इस शो की स्टारकास्ट कितनी बदली है?
Bhabiji Ghar Par Hain starcast changed in 10 years Shilpa Shinde Saumya Tandon Neha Pendse left show
शिल्पा शिंदे - फोटो : सोशल मीडिया
शिल्पा शिंदे
शिल्पा शिंदे ने शो में पहली 'अंगूरी भाभी' का किरदार निभाया था। उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया। साल 2016 में मेकर्स के साथ विवाद की वजह से उन्होंने यह शो छोड़ दिया था। इसके बाद शुभांगी अत्रे ने इस किरदार को निभाना शुरू किया।
Bhabiji Ghar Par Hain starcast changed in 10 years Shilpa Shinde Saumya Tandon Neha Pendse left show
सौम्या टंडन - फोटो : सोशल मीडिया
सौम्या टंडन
शो में 'गोरी मैम' यानी अनीता भाभी का किरदार निभाने के लिए मशहूर सौम्या टंडन ने साल 2020 में निजी वजहों और नए मौकों की तलाश में शो को अलविदा कह दिया था।
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Bhabiji Ghar Par Hain starcast changed in 10 years Shilpa Shinde Saumya Tandon Neha Pendse left show
नेहा पेंडसे - फोटो : सोशल मीडिया
नेहा पेंडसे
सौम्या टंडन के जाने के बाद नेहा पेंडसे ने 'अनीता भाभी' का किरदार निभाना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने भी निजी वजहों से इस शो को अलविदा कहा दिया।
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Bhabiji Ghar Par Hain starcast changed in 10 years Shilpa Shinde Saumya Tandon Neha Pendse left show
नेहा पेंडसे - फोटो : सोशल मीडिया
शुभांगी अत्रे
लगभग 10 साल तक 'अंगूरी भाभी' का किरदार निभाने के बाद, शुभांगी अत्रे ने भी हाल ही में (साल 2025 में) इस मशहूर शो को छोड़ दिया। 
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