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क्यों चर्चा में हैं पूर्व कपल आसिम रियाज और हिमांशी खुराना? दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेट वर्थ

Sat, 29 Aug 2026 12:38 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 29 Aug 2026 12:38 PM IST
सार

Himanshi Khurana Asim Riaz: 'बिग बॉस' फेम आसिम रियाज और हिमांशी खुराना इन दिनों चर्चा में हैं। पूर्व कपल के बीच सोशल मीडिया पर कोल्ड वॉर जारी है। इस बीच जानिए दोनों के पास कितनी जायदाद है।

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आसिम रियाज - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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आसिम रियाज और हिमांशी खुराना इस दिनों सोशल मीडिया पर आमने सामने हैं। दोनों की मुलाकात पहली बार 'बिग बॉस 13' में हुई थी। सलमान खान के इस शो में दोनों का रिश्ता परवान चढ़ा था। इस शो में ही आसिम ने हिमांशी को प्रपोज किया था।
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पहली बार कब मिले आसिम और हिमांशी?
खबरों के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट नहीं किया। बताया यह भी जाता है कि दोनों का दिसंबर 2023 में ब्रेकअप हो गया। हाल ही में हिमांशी ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में अपने रिश्ते पर बात की है। उन्होंने धर्म बदलने का खुलासा किया है।
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हिमांशी खुराना - फोटो : इंस्टाग्राम@iamhimanshikhurana
आसिम-हिमांशी ने एक-दूसरे पर क्या आरोप लगाए?
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आसिम रियाज उनके आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने उल्टा हिमांशी पर आरोप लगाया कि अगर ऐसा था तो वह दोबारा रिश्ते में आने के लिए क्यों उन्हें मैसेज कर रही थीं। यहीं नहीं उन्होंने सबूत पेश करने की भी बात कही। इस मामले पर हिमांशी ने भी सबूत पेश करने की बात कही है।
इस बीच आइए जानते हैं कि दोनों की नेटवर्थ कितनी है।

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आसिम रियाज - फोटो : इंस्टाग्राम@asimriaz77.official
कितनी है आसिम की नेट वर्थ?
ख्याल रहे कि आसिम रियाज 'बिग बॉस' के अलावा 'खतरों के खिलाड़ी' में नजर आ चुके हैं। यही नहीं वह फिल्म 'मैं तेरा हीरो' (2014) में नजर आ चुके हैं। वह एक्टिंग,मॉडलिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट से पैसे कमाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 41 करोड़ रुपये है। वह गाड़ियों के शौकीन हैं। उनके पास कई लग्जरी कारें हैं।
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हिमांशी खुराना - फोटो : इंस्टाग्राम @iamhimanshikhurana
हिमांशी खुराना की नेटवर्थ
हिमांशी खुराना एक्टिंग, मॉडलिंग और सिंगिंग से पैसे कमाती हैं। वह 'बिग बॉस' के अलावा पंजाबी फिल्म 'सड्डा हक' में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने 'लेदर लाइफ' और '2 बोल' जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वह म्यूजिक वीडियो से अच्छी खासी कमाई करती हैं। अभिनेत्री की नेट वर्थ 10 से 20 करोड़ रुपये के बीच है।
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