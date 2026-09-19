बिग बॉस 20: वीकेंड का वार पर पहुंचेंगे सिद्धार्थ और तमन्ना, सलमान ने दूर किया माही और यंग डीएसए के बीच का भ्रम
Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 20’ में माही विज और यंग डीएसए के बीच हुए विवाद को सलमान खान ने ‘वीकेंड का वार’ में सुलझा दिया है। इसी के साथ शो पर ‘द वन’ की कस्ट तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी शिरकत की।
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‘बिग बॉस 20’ के इस सीजन में घर में काफी गर्म माहौल बना हुआ है। घर में प्रतिभागियों के बीच होने वाले विवाद दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ा रहे हैं। माही विज और यंग डीएसए के बीच हुई बहस का फैसला शो के होस्ट सलमान खान ने किया। इसी के साथ फिल्म ‘द वन’ की पूरी टीम सेट पर पहुंची।
माही और डीएसए का भ्रम दूर किया
‘बिग बॉस 20’ के प्रतिभागी माही और डीएसए के बीच पिछले एपिसोड में हुए कन्फयूजन को सलमान खान ने दूर कर दिया। दरअसल, ‘वीकेंड का वार’ के स्पेशल एपिसोड में सलमान खान ने सच की टोपी नाम का एक स्पेशल टास्क रखा। इसमें जिस प्रतिभागी के सर पर यह टोपी है उसे सच बोलना था। उसके बोलने के बाद सलमान खान यह फैसला करते हैं कि प्रतिभागी सच बोल रहा है या नहीं।
सच की टोपी मिलने पर माही में क्या कहा?
इस टास्क के दौरान माही विज को यह टोपी दी गई। इसके साथ ही माही से सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने यंग डीएसए को अभद्र शब्द कहे? तो माही ने मना कर दिया। इस पर सलमान खान ने कहा कि माहीं ने उस स्थिति को बुरा कहा था, न कि डीएसए को। इसके बाद सलमान ने माही की इस बात को लेकर यंग समेत सभी घरवालों का कन्फयूजन दूर कर दिया।
‘द वन’ की कास्ट पहुंची बिग बॉस
‘बिग बॉस 20’ के खास एपिसोड वीकेंड के वार में आगामी फिल्म ‘द वन’ की कास्ट पहुंची। इस दौरान तमन्ना भाटिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा भी सेट पर मौजूद रहे। शो का यह एपिसोड आज राज 9 बजे जियो हॉटस्टार पर टेलीकास्ट किया जाएगा।