बिग बॉस 20: वीकेंड का वार पर पहुंचेंगे सिद्धार्थ और तमन्ना, सलमान ने दूर किया माही और यंग डीएसए के बीच का भ्रम

‘बिग बॉस 20’ के इस सीजन में घर में काफी गर्म माहौल बना हुआ है। घर में प्रतिभागियों के बीच होने वाले विवाद दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ा रहे हैं। माही विज और यंग डीएसए के बीच हुई बहस का फैसला शो के होस्ट सलमान खान ने किया। इसी के साथ फिल्म ‘द वन’ की पूरी टीम सेट पर पहुंची।

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माही और डीएसए का भ्रम दूर किया

‘बिग बॉस 20’ के प्रतिभागी माही और डीएसए के बीच पिछले एपिसोड में हुए कन्फयूजन को सलमान खान ने दूर कर दिया। दरअसल, ‘वीकेंड का वार’ के स्पेशल एपिसोड में सलमान खान ने सच की टोपी नाम का एक स्पेशल टास्क रखा। इसमें जिस प्रतिभागी के सर पर यह टोपी है उसे सच बोलना था। उसके बोलने के बाद सलमान खान यह फैसला करते हैं कि प्रतिभागी सच बोल रहा है या नहीं।