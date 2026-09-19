एल्विश यादव: मिस्ट्री गर्ल संग अफेयर की खबरों पर यूट्यूबर ने तोड़ी चुप्पी, बता दिया क्या है दोनों का रिश्ता

एल्विश यादव: मिस्ट्री गर्ल संग अफेयर की खबरों पर यूट्यूबर ने तोड़ी चुप्पी, बता दिया क्या है दोनों का रिश्ता
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Sat, 19 Sep 2026 12:20 PM IST
सार
Elvish Yadav On Dating Rumours: 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विनर रहे यूट्यूबर एल्विश यादव ने हाल ही में उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में बात की है, जिसके साथ वह अपनी बर्थडे पार्टी में दिखाई दिए थे। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
विज्ञापन
विस्तार
यूट्यूबर एल्विश यादव पिछले काफी समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल, उन्हें अपने हालिया बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद एक मिस्ट्री गर्ल के साथ निकलते हुए देखा गया। ऐसे में दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें शुरू हो गईं।
अब इस पर रियलिटी टीवी स्टार एल्विश ने चुप्पी तोड़ी है और साथ ही यह भी कहा कि एक वायरल क्लिप के आधार पर उनका नाम उस लड़की के साथ जोड़ना बंद करें। इसके अलावा यूट्यूबर ने दोनों का रिश्ता भी अब खुद ही बता दिया है।
विज्ञापन
अब इस पर रियलिटी टीवी स्टार एल्विश ने चुप्पी तोड़ी है और साथ ही यह भी कहा कि एक वायरल क्लिप के आधार पर उनका नाम उस लड़की के साथ जोड़ना बंद करें। इसके अलावा यूट्यूबर ने दोनों का रिश्ता भी अब खुद ही बता दिया है।
विज्ञापन
क्या बोले एल्विश यादव?
अफवाहों पर सफाई देते हुए एल्विश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लड़की के साथ अपना नाम जोड़े जाने पर नाराजगी जताई और साफ किया कि वह उनकी सिर्फ एक कॉमन फ्रेंड हैं। उन्होंने लोगों से एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखकर किसी नतीजे पर न पहुंचने की अपील भी की।
एल्विश ने पोस्ट में लिखा, 'बस साफ कर दूं कि वह लड़की मेरी एक कॉमन दोस्त है। अलग एंगल से लिए गए क्लिप के आधार पर मेरा नाम उसके साथ जोड़ना बंद करें। लोग सच जाने बिना ही बहुत जल्दी राय बना लेते हैं। प्लीज हमारी पर्सनल जिंदगी का सम्मान करें और कयास लगाना बंद करें।'
अफवाहों पर सफाई देते हुए एल्विश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लड़की के साथ अपना नाम जोड़े जाने पर नाराजगी जताई और साफ किया कि वह उनकी सिर्फ एक कॉमन फ्रेंड हैं। उन्होंने लोगों से एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखकर किसी नतीजे पर न पहुंचने की अपील भी की।
एल्विश ने पोस्ट में लिखा, 'बस साफ कर दूं कि वह लड़की मेरी एक कॉमन दोस्त है। अलग एंगल से लिए गए क्लिप के आधार पर मेरा नाम उसके साथ जोड़ना बंद करें। लोग सच जाने बिना ही बहुत जल्दी राय बना लेते हैं। प्लीज हमारी पर्सनल जिंदगी का सम्मान करें और कयास लगाना बंद करें।'
विज्ञापन
चेहरा छिपाते नजर आई थीं लड़की
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एल्विश अपनी बर्थडे पार्टी से एक लड़की के साथ बाहर निकलते नजर आए थे। लड़की ने कैजुअल ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था। यूट्यूबर के साथ बाहर निकलने के दौरान वह पैपराजी से अपना चेहरा छिपाती हुई नजर आई थीं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एल्विश अपनी बर्थडे पार्टी से एक लड़की के साथ बाहर निकलते नजर आए थे। लड़की ने कैजुअल ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था। यूट्यूबर के साथ बाहर निकलने के दौरान वह पैपराजी से अपना चेहरा छिपाती हुई नजर आई थीं।
किन शो में नजर आ चुके हैं एल्विश?
- एल्विश ने अपनी पहचान यूट्यूबर के तौर पर बनाई थी। फिर उन्हें साल 2023 में 'बिग बॉस ओटीटी' सीजन 2 में देखा गया।
- एल्विश ने इस सीजन का खिताब भी अपने नाम किया, जिसके बाद उन्हें बड़ी पहचान मिली।
- वह इस रियलिटी शो को जीतने वाले पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बने थे।
- इसके अलावा एल्विश ‘प्लेग्राउंड’, ‘MTV रोडीज XX: डबल क्रॉस’ और ‘लाफ्टर शेफ्स’ जैसे शोज में भी नजर आ चुके हैं।
- उन्होंने पिछले साल वेब शो ‘औकात के बाहर’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था।