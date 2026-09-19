सेंसर बोर्ड: सीबीएफसी ने 35 साल बाद किया नियमों में बदलाव, ड्रग्स सीन्स से हिंसा तक; जानें क्या-क्या बदला?

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इन बदलावों में सबसे अहम है कि फिल्मों में नशीले पदार्थों या साइकोट्रॉपिक पदार्थों के सेवन या तस्करी से जुड़े सीन दिखाने पर एक तय चेतावनी देना जरूरी होगा। ऐसे सीन के साथ यह चेतावनी दिखाई जाएगी: 'गैरकानूनी नशीले पदार्थ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और जेल की सजा दिला सकते हैं। ड्रग्स को ना कहें।' नई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि फिल्मों में शराब पीने, ड्रग्स की लत या तंबाकू के सेवन को सही ठहराने या बढ़ावा देने वाले दृश्य नहीं दिखाए जाने चाहिए।

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्मों के सर्टिफिकेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें फिल्मों में ड्रग्स, हिंसा, यौन हिंसा, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और अन्य संवेदनशील विषयों को दिखाने को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की ये नई गाइडलाइंस 18 सितंबर को मंत्रालय की तरफ से जारी की गईं। इन्होंने दिसंबर 1991 में जारी की गई पुरानी गाइडलाइंस की जगह ली है।