रोहित शर्मा का टीवी डेब्यू: क्रिकेट का मैदान छोड़ मनोरंजन की पिच पर उतरेंगे क्रिकेटर, कब देख सकते हैं शो?

भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा जल्द ही अपना एक शो लेकर आ रहा हैं। शो का नाम 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' है। इस शो के जरिए वह पहली बार स्क्रीन पर दिखाई देगें। जाने शो के बारे में….

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क्या खास होगा शो में ?

शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' से पहली बार हिटमैन रोहित शर्मा क्रिकेट पिच को छोड़ कर छोटे पर्दे पर दिखाई देंगे। इस शो में वह होस्ट के रूप में शामिल होंगे। इस शो का प्रीमियर 19 सितंबर 2026 को किया जाएगा। शो में वह दिलचस्प चुनौतियों और मजेदार बातचीत का आयोजन करते हैं।