रोहित शर्मा का टीवी डेब्यू: क्रिकेट का मैदान छोड़ मनोरंजन की पिच पर उतरेंगे क्रिकेटर, कब देख सकते हैं शो?
Rohit Sharma Show: भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन रोहित शर्मा एक अलग अंदाज में दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। उनका शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' जल्द ही टीवी के जरिए फैंस का मन बहलाता दिखाई देगा।
विस्तार
भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा जल्द ही अपना एक शो लेकर आ रहा हैं। शो का नाम 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' है। इस शो के जरिए वह पहली बार स्क्रीन पर दिखाई देगें। जाने शो के बारे में….
क्या खास होगा शो में ?
शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' से पहली बार हिटमैन रोहित शर्मा क्रिकेट पिच को छोड़ कर छोटे पर्दे पर दिखाई देंगे। इस शो में वह होस्ट के रूप में शामिल होंगे। इस शो का प्रीमियर 19 सितंबर 2026 को किया जाएगा। शो में वह दिलचस्प चुनौतियों और मजेदार बातचीत का आयोजन करते हैं।
कहां देखें यह शो?
रोहित शर्मा के शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' का निर्माण सोनी पिक्चर्स कर रहा है। यह शो टेलीविजन और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। दर्शक इसे सोनी लिव पर देख सकते हैं। शो शनिवार और रविवार दोनों दिन रात 9.30 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा।
वीरेंद्र सहवाग ने किया टीवी डेब्यू
- बीते दिनों दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के टीवी डेब्यू की खबरें भी सामने आई थीं।
- वह राइज एंड फॉल 2' शो के नए सीजन में बतौर होस्ट शामिल हुए हैं।
- इस शो में करण पटेल, स्वरा भास्कर, अर्चना गौतम, राजत दलाल, अनम दरबार के प्रतिभगी बनने की उम्मीद जताई जा रही है।
- इस शो का प्रीमियर 26 सितंबर 2026 को किया जाएगा।