राधिका आप्टे: 'सिर्फ इनरवियर्स में...', फिल्म मेकर्स ने की अभिनेत्री से कैसी अजीब मांग? खुद किया खुलासा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Sat, 19 Sep 2026 02:53 PM IST
सार
Radhika Apte: अभिनेत्री राधिका आप्टे ने हाल ही में कुछ फिल्ममेकर्स की पोल खोलते हुए बताया है कि कैसे वह एक एक्शन सीन के लिए उनसे शर्ट के बटन खोलने के लिए कह रहे थे। आइए जानते हैं कि अभिनेत्री ने क्या बताया।
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विस्तार
अभिनेत्री राधिका आप्टे इन दिनों 'लस्ट स्टोरीज 3' में नजर आ रही हैं। अब हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और फिल्मों में दिखाई जा रही बेवजह की न्यूडिटी पर भी सवाल उठाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने अपने एक निजी अनुभव का खुलासा करते हुए फिल्ममेकर्स की पोल खोल दी है।
राधिका ने बताया कि अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने कई बोल्ड और अलग तरह के किरदार निभाए हैं। लेकिन इसकी वजह से कुछ फिल्ममेकर्स यह मानने लगे कि वह ऐसे सीन करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी, भले ही उनकी जरूरत स्क्रिप्ट में न हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अभिनेत्री से बिना किसी खास वजह के को-स्टार्स को किस करने के लिए कहा गया और यहां तक कि एक एक्शन सीन इनरवियर में करने को भी कहा गया।
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राधिका ने बताया कि अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने कई बोल्ड और अलग तरह के किरदार निभाए हैं। लेकिन इसकी वजह से कुछ फिल्ममेकर्स यह मानने लगे कि वह ऐसे सीन करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी, भले ही उनकी जरूरत स्क्रिप्ट में न हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अभिनेत्री से बिना किसी खास वजह के को-स्टार्स को किस करने के लिए कहा गया और यहां तक कि एक एक्शन सीन इनरवियर में करने को भी कहा गया।
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क्या बोलीं राधिका आप्टे?
जूम के साथ बात करते हुए राधिका ने बताया कि उनकी कुछ फिल्मों में न्यूड सीन करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में यह सोच बनने लगी थी कि वह ऐसे सीन करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगी। एक्ट्रेस ने कहा, 'शुरुआत में मैंने करीब चार-पांच फिल्में की थीं, जिनमें मैं पूरी तरह न्यूड थी। बहुत से लोग सोचते थे कि ये तो कर लेगी ना। इसलिए मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि सुनिए, मैं असल में ऐसा नहीं करूंगी। मैं पूछना चाहती हूं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं अभी उसे किस क्यों करूं? इस पर वे कहते हैं कि कर लो ना थोड़ा। मुझे बहुत से लोगों से यही जवाब मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी। बस थोड़ा किसिंग, सिर्फ 15 सेकंड का इम्प्रोवाइजेशन।'
जूम के साथ बात करते हुए राधिका ने बताया कि उनकी कुछ फिल्मों में न्यूड सीन करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में यह सोच बनने लगी थी कि वह ऐसे सीन करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगी। एक्ट्रेस ने कहा, 'शुरुआत में मैंने करीब चार-पांच फिल्में की थीं, जिनमें मैं पूरी तरह न्यूड थी। बहुत से लोग सोचते थे कि ये तो कर लेगी ना। इसलिए मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि सुनिए, मैं असल में ऐसा नहीं करूंगी। मैं पूछना चाहती हूं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं अभी उसे किस क्यों करूं? इस पर वे कहते हैं कि कर लो ना थोड़ा। मुझे बहुत से लोगों से यही जवाब मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी। बस थोड़ा किसिंग, सिर्फ 15 सेकंड का इम्प्रोवाइजेशन।'
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कौनसे सीन के लिए फिल्ममेकर्स ने की अजीब मांग?
राधिका ने एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान मिली अजीब मांग के बारे में भी बताया। अभिनेत्री ने कहा, 'एक सेट पर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप ये एक्शन सीन कर सकती हैं? अगर आप शर्ट के बटन न लगाएं तो? मैंने कहा कि ये एक्शन सीन है। फिर शर्ट तो हिलेगी ना? बेसिक फिजिक्स। वे बोले कि अगर आप सिर्फ इनरवियर में करें तो?’ मैं सोचने लगी कि वह मुझसे करवाना क्या चाहते हैं?' बता दें कि राधिका की हालिया रिलीज फिल्म 'लस्ट स्टोरीज 3' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर हुई है।
राधिका ने एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान मिली अजीब मांग के बारे में भी बताया। अभिनेत्री ने कहा, 'एक सेट पर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप ये एक्शन सीन कर सकती हैं? अगर आप शर्ट के बटन न लगाएं तो? मैंने कहा कि ये एक्शन सीन है। फिर शर्ट तो हिलेगी ना? बेसिक फिजिक्स। वे बोले कि अगर आप सिर्फ इनरवियर में करें तो?’ मैं सोचने लगी कि वह मुझसे करवाना क्या चाहते हैं?' बता दें कि राधिका की हालिया रिलीज फिल्म 'लस्ट स्टोरीज 3' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर हुई है।