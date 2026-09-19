{"_id":"6aae22f7bef7e4419b05638b","slug":"bigg-boss-20-aman-gandhi-says-aasif-khan-is-sasti-copy-of-irrfan-khan-in-salman-khan-show-bb-updates-2026-09-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिग बॉस 20: 'इरफान खान की सस्ती कॉपी', आसिफ खान पर किसने किया ये कमेंट? सलमान खान के शो में मचा बवाल","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



दरअसल, आसिफ ने अमन के चेहरे और बॉडी पर कमेंट किया था। इसके बाद अब अमन ने आसिफ को जवाब देते हुए उन्हें दिवंगत अभिनेता इरफान खान की सस्ती कॉपी बता दिया। अमन के इस कमेंट पर वहां मौजूद काजी तौकीर और माही विज ने भी अपनी राय रखी। विज्ञापन सलमान खान होस्टेड शो 'बिग बॉस 20' को शुरू हुए दो हफ्ते पूरे होने वाले हैं। इन दो हफ्तों में घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती, लड़ाई-झगड़ा, प्यार काफी कुछ देखने को मिला। अब इसके हालिया एपिसोड में एक बार फिर अमन गांधी और 'पंचायत' अभिनेता आसिफ अली के बीच बहस होते हुए देखी गई।

आसिफ से क्या बोले अमन गांधी?

लेटेस्ट एपिसोड में अमन ने आसिफ पर जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया। बहसबाजी में टीवी अभिनेता ने 'पंचायत' एक्टर को कहा, 'वह इरफान खान की सस्ती कॉपी हैं। वो ग्रुप का दिमाग हैं, वरना बाकी सब बेवकूफ हैं।'

विज्ञापन

माही और काजी ने क्या बोले?

अमन के कमेंट करने के बाद इस पर माही विज और काजी तौकीर ने भी अपनी राय दी। दरअसल, काजी, अमन की बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने आसिफ की एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहा, 'लेकिन वह वर्ल्ड-क्लास एक्टर हैं।' फिर माही ने भी आसिफ को लेकर अपनी राय रखी। अभिनेत्री ने कहा, 'वह बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन गेम में उन्होंने मुझे निराश किया।'

विज्ञापन

अमन को लेकर क्या बोले थे आसिफ

इससे पहले आसिफ ने अमन के चेहरे और बॉडी पर कमेंट किए थे। आसिफ का कहना था कि अमन ने बॉडी इंजेक्शन की मदद से बनाई है। इसके अलावा उन्होंने अमन की एक्टिंग स्किल्स का भी मजाक उड़ाया था।

कौन हैं आसिफ खान?

आसिफ ‘मिर्जापुर’, ‘पाताल लोक’, ‘जामताड़ा’ और ‘पंचायत’ जैसे शो और सीरीज में अपने रोल के लिए जाने जाते हैं। ‘पंचायत’ में उन्होंने 'दामाद जी' का किरदार निभाया था और इस रोल से उन्हें काफी पहचान भी मिली। इस किरदार का डायलॉग 'गजब बेइज्जती है यार' काफी चर्चित भी हुआ था।