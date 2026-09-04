भागीरथ भट्ट: क्या 'बिग बॉस 20' का हिस्सा बनेंगे सितार वादक और कंपोजर? सलमान के शो को लेकर आई नई अपडेट
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 04 Sep 2026 11:14 AM IST
सार
Bigg Boss 20: सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। यह खबर भागीरथ भट्ट के शो में शामिल होने को लेकर है। आइए जानते हैं पूरा मामला।
विज्ञापन
विस्तार
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' छह सितंबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले फैंस इसे लेकर उत्साहित हैं। वह इस शो की हर अपडेट जानना चाहते हैं। इन दिनों इस बात पर चर्चा चल रही है कि कौन-कौन से सेलेब्स इसमें हिस्सा लेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि सितार वादक और कंपोजर भागीरथ भट्ट शो में हिस्सा ले सकते हैं। जानिए शो में शामिल होने पर क्या बोले भागीरथ भट्ट।
क्या 'बिग बॉस 20' का हिस्सा होंगे भागीरथ?
खबरें आईं थीं कि भागीरथ 'बिग बॉस 20' में हिस्सा लेंगे। हालांकि उन्होंने शो में शामिल होने की खबरों को सार्वजनिक रूप से नकार दिया है। इस खबर ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। इसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री में उनका बैकग्राउंड काफी अलग है। जहां 'बिग बॉस' टीवी हस्तियों, अभिनेताओं, इन्फ्लुएंसर्स और विवादित हस्तियों को एक साथ लाने के लिए जाना जाता है, वहीं भट्ट एंटरटेनमेंट की दुनिया के एक बिल्कुल अलग हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
विज्ञापन
क्या 'बिग बॉस 20' का हिस्सा होंगे भागीरथ?
खबरें आईं थीं कि भागीरथ 'बिग बॉस 20' में हिस्सा लेंगे। हालांकि उन्होंने शो में शामिल होने की खबरों को सार्वजनिक रूप से नकार दिया है। इस खबर ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। इसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री में उनका बैकग्राउंड काफी अलग है। जहां 'बिग बॉस' टीवी हस्तियों, अभिनेताओं, इन्फ्लुएंसर्स और विवादित हस्तियों को एक साथ लाने के लिए जाना जाता है, वहीं भट्ट एंटरटेनमेंट की दुनिया के एक बिल्कुल अलग हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
विज्ञापन
कंटेस्टेंट के तौर पर भागीरथ भट्ट का नाम चर्चा में क्यों था?
'बिग बॉस 20' की अफवाहों में भट्ट का नाम इसलिए खास तौर पर चर्चा में रहा क्योंकि वे मुख्य रूप से रियलिटी-टीवी हस्ती के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। एक प्रशिक्षित सितार वादक और कंपोजर के तौर पर, उन्होंने शास्त्रीय संगीत और मुख्यधारा के एंटरटेनमेंट दोनों क्षेत्रों में काम किया है। उनके काम में 'पद्मावत', 'भूल भुलैया 3', 'मिशन रानीगंज', 'एक विलेन रिटर्न्स', 'हम दो हमारे दो' और 'बॉर्डर 2' जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
उनका काम ओटीटी पर 'बंदिश बैंडिट्स', 'हीरामंडी', 'कोटा फैक्ट्री' और 'गुल्लक' जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए सामने आया है। शास्त्रीय प्रशिक्षण और मुख्यधारा के स्क्रीन प्रोजेक्ट्स के इस मेल ने उन्हें 'बिग बॉस' के घर के अंदर देखने की संभावना को दर्शकों के लिए खास तौर पर दिलचस्प बना दिया था।
'बिग बॉस 20' की अफवाहों में भट्ट का नाम इसलिए खास तौर पर चर्चा में रहा क्योंकि वे मुख्य रूप से रियलिटी-टीवी हस्ती के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। एक प्रशिक्षित सितार वादक और कंपोजर के तौर पर, उन्होंने शास्त्रीय संगीत और मुख्यधारा के एंटरटेनमेंट दोनों क्षेत्रों में काम किया है। उनके काम में 'पद्मावत', 'भूल भुलैया 3', 'मिशन रानीगंज', 'एक विलेन रिटर्न्स', 'हम दो हमारे दो' और 'बॉर्डर 2' जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
उनका काम ओटीटी पर 'बंदिश बैंडिट्स', 'हीरामंडी', 'कोटा फैक्ट्री' और 'गुल्लक' जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए सामने आया है। शास्त्रीय प्रशिक्षण और मुख्यधारा के स्क्रीन प्रोजेक्ट्स के इस मेल ने उन्हें 'बिग बॉस' के घर के अंदर देखने की संभावना को दर्शकों के लिए खास तौर पर दिलचस्प बना दिया था।
भट्ट ने साफ की स्थिति
इस अटकलबाजी पर अब खुद भट्ट ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर मिले बड़ी संख्या में सवालों का जवाब देते हुए संगीतकार ने कहा, 'मैं 'बिग बॉस 20' में नहीं जा रहा हूं।' उन्होंने आगे बताया कि वे खुद को शो के माहौल के अनुकूल नहीं मानते हैं। उन्होंने खुद को 'शांत संगीत में विश्वास रखने वाला' बताया और कहा कि शांतिपूर्ण संगीत हमेशा से उनकी प्रेरणा रहा है।
यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल कास्टिंग की खबर को नकारने से कहीं अधिक है। यह भट्ट की कलात्मक पहचान और 'बिग बॉस' के फॉर्मेट के बीच के अंतर को भी दर्शाता है। अटकलों को स्वीकार करने के बजाय, उन्होंने सीधे अपने दर्शकों से बात करना और अपनी स्थिति स्पष्ट करना चुना।
इस अटकलबाजी पर अब खुद भट्ट ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर मिले बड़ी संख्या में सवालों का जवाब देते हुए संगीतकार ने कहा, 'मैं 'बिग बॉस 20' में नहीं जा रहा हूं।' उन्होंने आगे बताया कि वे खुद को शो के माहौल के अनुकूल नहीं मानते हैं। उन्होंने खुद को 'शांत संगीत में विश्वास रखने वाला' बताया और कहा कि शांतिपूर्ण संगीत हमेशा से उनकी प्रेरणा रहा है।
यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल कास्टिंग की खबर को नकारने से कहीं अधिक है। यह भट्ट की कलात्मक पहचान और 'बिग बॉस' के फॉर्मेट के बीच के अंतर को भी दर्शाता है। अटकलों को स्वीकार करने के बजाय, उन्होंने सीधे अपने दर्शकों से बात करना और अपनी स्थिति स्पष्ट करना चुना।
भागीरथ भट्ट के बारे में जानकारी
- भागीरथ कुमार भट्ट का जन्म 31 मई 1991 को जामनगर, गुजरात में हुआ था।
- वह एक ऐसे परिवार में पले-बढ़े जो संगीत से जुड़ा था।
- उनके पिता, पंकज कुमार दिनेशचंद्र भट्ट ने उन्हें छह साल की उम्र में क्लासिकल संगीत से परिचय कराया।
- उन्होंने भारत के कुछ अच्छे अध्यापकों से ट्रेनिंग ली।
- भागीरथ भट्ट ने बाद में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से इंस्ट्रुमेंटल सितार में परफॉर्मिंग आर्ट्स में स्नातक किया।
- इसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स में परास्नातक किया।
- हाल ही में, उन्हें स्विट्जरलैंड के डंस्टर बिजनेस स्कूल ने ग्लोबल स्टेज पर भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया।