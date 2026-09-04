भागीरथ भट्ट: क्या 'बिग बॉस 20' का हिस्सा बनेंगे सितार वादक और कंपोजर? सलमान के शो को लेकर आई नई अपडेट

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' छह सितंबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले फैंस इसे लेकर उत्साहित हैं। वह इस शो की हर अपडेट जानना चाहते हैं। इन दिनों इस बात पर चर्चा चल रही है कि कौन-कौन से सेलेब्स इसमें हिस्सा लेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि सितार वादक और कंपोजर भागीरथ भट्ट शो में हिस्सा ले सकते हैं। जानिए शो में शामिल होने पर क्या बोले भागीरथ भट्ट।

खबरें आईं थीं कि भागीरथ 'बिग बॉस 20' में हिस्सा लेंगे। हालांकि उन्होंने शो में शामिल होने की खबरों को सार्वजनिक रूप से नकार दिया है। इस खबर ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। इसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री में उनका बैकग्राउंड काफी अलग है। जहां 'बिग बॉस' टीवी हस्तियों, अभिनेताओं, इन्फ्लुएंसर्स और विवादित हस्तियों को एक साथ लाने के लिए जाना जाता है, वहीं भट्ट एंटरटेनमेंट की दुनिया के एक बिल्कुल अलग हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कंटेस्टेंट के तौर पर भागीरथ भट्ट का नाम चर्चा में क्यों था?

'बिग बॉस 20' की अफवाहों में भट्ट का नाम इसलिए खास तौर पर चर्चा में रहा क्योंकि वे मुख्य रूप से रियलिटी-टीवी हस्ती के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। एक प्रशिक्षित सितार वादक और कंपोजर के तौर पर, उन्होंने शास्त्रीय संगीत और मुख्यधारा के एंटरटेनमेंट दोनों क्षेत्रों में काम किया है। उनके काम में 'पद्मावत', 'भूल भुलैया 3', 'मिशन रानीगंज', 'एक विलेन रिटर्न्स', 'हम दो हमारे दो' और 'बॉर्डर 2' जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।



उनका काम ओटीटी पर 'बंदिश बैंडिट्स', 'हीरामंडी', 'कोटा फैक्ट्री' और 'गुल्लक' जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए सामने आया है। शास्त्रीय प्रशिक्षण और मुख्यधारा के स्क्रीन प्रोजेक्ट्स के इस मेल ने उन्हें 'बिग बॉस' के घर के अंदर देखने की संभावना को दर्शकों के लिए खास तौर पर दिलचस्प बना दिया था।