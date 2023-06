एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म 'आरआरआर' ने पश्चिमी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इसी के साथ राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर यह मूवी भारतीय सिनेमा को वैश्विक मानचित्र पर लाने में सफल रही। 'गोल्डन ग्लोब्स 2023' के साथ 'ऑस्कर 2023' अवॉर्ड अपने नाम करने के बाद यह फिल्म भारत का गौरव बन गई। वहीं, 29 जून को यह घोषणा की गई कि जूनियर एनटीआर, राम चरण, एमएम कीरावनी, केके सेंथिल कुमार, चंद्रबोस और साबू सिरिल को अकैडमी का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि, एसएस राजामौली का नाम इस लिस्ट से बाहर है। इसी को लेकर अब डायरेक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

29 जून को अकैडमी ने डायरेक्टर्स, एक्टर्स और तकनीशियनों की एक लंबी लिस्ट जारी की, जिन्हें सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष टीम 'आरआरआर' से छह सदस्यों को चुना गया है, लेकिन इस लिस्ट से डायरेक्टर एसएस राजामौली का नाम बाहर है।

Extremely proud that 6 members of our RRR team have been invited as members for The Academy Awards this year.