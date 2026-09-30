रजनीकांत: फिल्म ‘धर्मन’ के सेट पर रिक्शा से पहुंचे अभिनेता, थलाईवा को देखने शूटिंग लोकेशन पर जमा हुई भीड़

जून में हुई थी फिल्म की घोषणा

जुन 2026 में इस फिल्म की घोषणा कमल हसन ने की थी। उन्होंने बताया था कि रजनीकांत के साथ उनकी निर्मित फिल्म का नाम 'धर्मन' होगा और इसका निर्देशन अश्वथ मरिमुथु करेंगे। इससे पहले सुंदर सी और सिबी चक्रवर्ती को रजनीकांत के साथ प्रोजेक्ट्स के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया।

फिल्म के फर्स्ट-लुक पोस्टर में रजनीकांत ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल वर्दी पहने, हाथ में खून से सना हुआ स्केलपेल लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनके पैरों के पास, उनके चारों ओर सिले हुए शव दिखाई दे रहे हैं, जबकि पोस्टर पर ‘घातक डॉक्टर’ लिखा हुआ था।

