नीम करोली बाबा पर टीवी शो: 'हनुमान अंश' की सफलता का असर, छोटे पर्दे पर दिखाई जाएंगी महाराज जी से जुड़ी कहानियां

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तीसरे-चौथे हफ्ते में फिल्म की कमाई ने गियर बदला और अचानक बढ़ीं कमाई ने सबको हैरान करके रख दिया। फिल्म ने अबतक भारत में कुल 313.92* करोड़ की कमाई कर ली है। अब इसकी सफलता को देखते हुए नया सीरियल भी आने वाला है।सोनी नेटवर्क ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शो से जुड़ा टीजर रिलीज किया है। टीजर को देखकर समझा जा सकता है कि ये नीम करोली बाबा के जिंदगी पर आधारित होगा। टीजर में नीम करोली बाबा की झलक दिखाई देती है। हालांकि शो की रिलीज डेट और इससे जुड़ी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। शो को सोनी लिव और सोनी चैनल पर देखा जा सकेगा।