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नीम करोली बाबा पर टीवी शो: 'हनुमान अंश' की सफलता का असर, छोटे पर्दे पर दिखाई जाएंगी महाराज जी से जुड़ी कहानियां

Wed, 30 Sep 2026 08:39 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 30 Sep 2026 08:39 PM IST
सार

Neem Karoli Baba: विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' की सफलता से प्रेरित होकर अब नीम करोली बाबा पर नया शो शुरू होने वाला है। जानिए कब और किस चैनल पर आएगा शो।

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After Hanuman Ansh Success New Show Based On Neem Karoli Baba To Premiere On Sony Network
नीम करोली बाबा - फोटो : इंस्टाग्राम @sonytvofficial

विस्तार
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इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हनुमान अंश दमदार कमाई कर रही है। फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन ये शुरुआत में काफी धीमी कमाई कर रही थी।
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तीसरे-चौथे हफ्ते में फिल्म की कमाई ने गियर बदला और अचानक बढ़ीं कमाई ने सबको हैरान करके रख दिया। फिल्म ने अबतक भारत में कुल 313.92* करोड़ की कमाई कर ली है। अब इसकी सफलता को देखते हुए नया सीरियल भी आने वाला है। 
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कहां देख सकेंगे शो? 
सोनी नेटवर्क ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शो से जुड़ा टीजर रिलीज किया है। टीजर को देखकर समझा जा सकता है कि ये नीम करोली बाबा के जिंदगी पर आधारित होगा। टीजर में नीम करोली बाबा की झलक दिखाई देती है। हालांकि शो की रिलीज डेट और इससे जुड़ी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। शो को सोनी लिव और सोनी चैनल पर देखा जा सकेगा। 
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After Hanuman Ansh Success New Show Based On Neem Karoli Baba To Premiere On Sony Network
नीम करोली बाबा - फोटो : इंस्टाग्राम @neemkarolibabaa
यूजर्स हुए एक्साइटेड 
टीजर के सामने आने के बाद यूजर्स का काफी पॉजिटिव रिएक्शन सामने आए हैं। कई यूजर्स ने शो के लिए एक्साइटमेंट जाहिर की है। कुछ यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में जय बजरंग बली लिखा। वहीं कुछ यूजर्स ने जय श्री राम लिखकर कमेंट किया। टीजर देखकर शो के लिए फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है।  

देखें टीजर- 

 

 

 

 

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हनुमान अंश - फोटो : सोशल मीडिया

फिल्म ‘हनुमान अंश’ के बारे में 

  • ‘हनुमान अंश’ को विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है।
  • फिल्म में शोभिना डब्ल्यू. सत्य, विहान एस. हेगड़े, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल के. रस्तोगी और गुलशन पांडे जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं।
  • फिल्म को रागिनी एस., नम्रता जी. सिंह, अनुप्रिया ए. नगर और विशाल चतुर्वेदी ने प्रोड्यूस किया है।
  • फिल्म को सिनेपोलिस के जरिए पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है।

ये भी पढ़ें- नई नवेली: 'भाभी डायन है?' यामी गौतम की आने वाली फिल्म का ट्रेलर रिलीज; कॉमेडी-रहस्य और एक्शन से भरी दिखी कहानी
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