रणबाली: फिल्म की रिलीज से पहले तिरुमाला मंदिर पहुंचे विजय-रश्मिका, कलाकारों के अंदाज ने खींचा फैंस का ध्यान

1 of 6 विजय रश्मिका - फोटो : एएनआई







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स्टार जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी अपकमिंग फिल्म 'रणबाली' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म की रिलीज से पहले दोनों ने मंगलवार सुबह तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा-अर्चना की। इन कलाकारों ने सुबह-सुबह 'सुप्रभात सेवा' के दौरान मंदिर के दर्शन किए।

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2 of 6 विजय रश्मिका - फोटो : एएनआई

कलाकारों ने फैंस का किया अभिवादन

सोशल मीडिया पर इस जोड़ी की तस्वीरें वायरल हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विजय और रश्मिका ने खुशी-खुशी कैमरे के सामने पोज दिए। दोनों ने फैंस का गर्मजोशी से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मंदिर में जाते समय इस जोड़ी के खुशमिजाज अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा है।

3 of 6 विजय रश्मिका - फोटो : एएनआई

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4 of 6 विजय, सीएम विजय, रश्मिका - फोटो : सोशल मीडिया

विजय-रश्मिका ने की सीएम विजय से मुलाकात

रश्मिका और विजय का यह मंदिर दौरा, चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के साथ उनकी हालिया मुलाकात के ठीक बाद हुआ है। फिल्म 'वारिसु' में थलपति विजय के साथ काम करने वाली रश्मिका ने कहा कि उनके लिए उनकी तारीफ और सम्मान समय के साथ-साथ बढ़ता गया है। पहले वह उनकी एक फैन थीं, फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला और अब वह उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए देख रही हैं।

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5 of 6 रश्मिका मंदाना - फोटो : इंस्टाग्राम@rashmika_mandanna