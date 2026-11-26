कौन हैं निर्माता

अभिनेता अर्जुन सरजा की आगामी फिल्म का निर्माण प्रेसिडेंशियल मूवीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले हो रहा है। वहीं अनूप मोहन फिल्म के निर्माता है। फिल्म के निर्देशन की कमान खुद अर्जुन सरजा ने संभाल रखी है।

अर्जुन सरजा का व्यक्तिगत पहलू

एक्टर अर्जुन सरजा के घर कुछ महीनों पहले ही खुशियों ने दस्तक दी। उनकी छोटी बेटी अंजना अर्जुन ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली । 14 साल से रिश्ते में रहे इस कपल ने दोनों परिवारों के आशीर्वाद से हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी की थी। 19 अक्टूबर को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार उनकी भव्य शादी हुई। इसके बाद 20 अक्टूबर को अंजना और इसाई ने ईसाई तौर तरीके से भी शादी की थी। इस शादी की जानकारी खुद उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी।