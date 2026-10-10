जेलर 2: रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म में किस बात की है कमी? अभिनेता दी जानकारी; निर्देशक से की थी चर्चा

1 of 5 जेलर का गाना - फोटो : यूट्यूब







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रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2', 15 अक्तूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। यह फिल्म साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली तमिल फिल्मों में से एक है। 'जेलर' 2023 में रिलीज हुई थी और इसमें तमन्ना भाटिया का कैमियो था। अभिनेत्री का गाना 'कावाला' चार्टबस्टर बन गया था। गाने का हुक स्टेप बहुत मशहूर हुआ था। तमन्ना के डांस मूव्स ने सबका ध्यान खींचा था। हाल ही में, फिल्म के प्रमोशन के दौरान रजनीकांत ने बताया कि उन्होंने नेल्सन से फिल्म में तमन्ना का एक गाना रखने के लिए कहा था।

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रजनीकांत ने क्या जवाब दिया?

रजनीकांत ने कहा, 'मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यह पसंद है। अगर मैं वही करता जो मुझे पसंद है, तो मैं बंगलूरू चला जाता। मैं अभी भी इस फील्ड में हूं क्योंकि मैं वही कर रहा हूं, जो दर्शकों को पसंद आ रहा है।' सुपरस्टार इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वह 'जेलर 2' में तमन्ना का गाना चाहते हैं क्योंकि दर्शक इसे पसंद करते हैं।

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क्या है 'जेलर 2' की कास्ट?

रजनीकांत के अलावा में कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना और ऋत्विक 'जेलर 2' में अपनी भूमिकाएं दोहराते हुए नजर आएंगे। वहीं, एस. जे. सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु, विद्या बालन, अन्ना राजन और जतिन सरना कास्ट में शामिल हुए हैं।



मोहनलाल, शिवा राजकुमार और जैकी श्रॉफ ने 'जेलर' में कैमियो किया था। वे भी 'जेलर 2' में भी नजर आएंगे। वहीं, सीक्वल में हमें ऋतिक रोशन और विजय सेतुपति के कैमियो भी देखने को मिलेंगे।

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