कविता गुप्ता ने क्या बताया

बीते दिनों एमी अवॉर्ड 2026 के दौरान हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत के दौरान टॉम हैंक्स का जिक्र किया उनके अनुसार, हैंक्स ने इस साल की शुरुआत में लॉस एंजिल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट (एलएसीएमए) के एक समारोह में उनसे मुलाकात के दौरान तीन भारतीय फिल्मों की सिफारिश करने के लिए कहा था। इस दौरान उनके साथ विजय सेतुपति भी थे। उन्होंने जिन फिल्मों का सुझाव दिया था उनमें महाराजा भी शामिल थी। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता टॉम हैंक्स ने बताया कि बाल कलाकार सचना के अभिनय ने उन पर कितना गहरा प्रभाव छोड़ा है।