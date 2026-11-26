महाराजा: साउथ फिल्म का दीवाना हुआ यह हॉलीवुड एक्टर, एमी अवॉर्ड के दौरान हुआ खुलासा, जानें क्या कहा?
- फिल्म 'महाराजा' तमिल फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर फिल्म रही है।
- इस फिल्म ने हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स को काफी प्रभावित किया है।
- बीते दिनों एक बातचीत के दौरान IATAS की सदस्य कविता गुप्ता ने इस बात का खुलासा किया।
विस्तार
विजय सेतुपति की तमिल थ्रिलर फिल्म 'महाराजा' को फैंस ने खूब प्यार दिया था। मगर इस फिल्म के प्रशंसक सिर्फ भारत में ही नहीं हॉलीवुड में भी मौजूद हैं। हाल ही में अभिनेता टॉम हैंक्स ने फिल्म की जमकर तारीफ की। निर्माता इस फिल्म के सीक्वल पर भी काम कर रहे हैं।
फिल्म पर क्या बोले टॉम हैंक्स?
हॉलीवुड स्टार टॉम हैंक्स, विजय सेतुपति की तमिल फिल्म 'महाराजा' में युवा अभिनेता सचना नामिदास के अभिनय से बेहद प्रभावित हुए। इस थ्रिलर फिल्म को देखने के कुछ महीनों बाद, हैंक्स ने कथित तौर पर इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज की बोर्ड सदस्य कविता गुप्ता से फिल्म की तारीफ की।
कविता गुप्ता ने क्या बताया
बीते दिनों एमी अवॉर्ड 2026 के दौरान हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत के दौरान टॉम हैंक्स का जिक्र किया उनके अनुसार, हैंक्स ने इस साल की शुरुआत में लॉस एंजिल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट (एलएसीएमए) के एक समारोह में उनसे मुलाकात के दौरान तीन भारतीय फिल्मों की सिफारिश करने के लिए कहा था। इस दौरान उनके साथ विजय सेतुपति भी थे। उन्होंने जिन फिल्मों का सुझाव दिया था उनमें महाराजा भी शामिल थी। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता टॉम हैंक्स ने बताया कि बाल कलाकार सचना के अभिनय ने उन पर कितना गहरा प्रभाव छोड़ा है।
फिल्म ‘महाराजा’ के बारे में
निथिलन समिनाथन द्वारा निर्देशित फिल्म महाराजा में अनुराग कश्यप, ममता मोहनदास और नट्टी सुब्रमण्यम भी थे। 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म को इसकी कहानी और अभिनय के लिए सराहना मिली और इसने तमिल सिनेमा से परे भी दर्शकों को आकर्षित किया। साचाना के अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।