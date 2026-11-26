'गॉडजिला माइनस जीरो' लाखों में सिमटी

यह फिल्म भी 'ओम' के साथ ही रिलीज हुई थी। हालांकि, खास प्रदर्शन नहीं कर रही है। 'रामायण' और 'ओम' के सामने इसका कलेक्शन लाखों में सिमट चुका है। कल छठे दिन इसने 31 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया। वहीं, आज इसमें और भी गिरावट देखी गई है। सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को सातवें दिन 'गॉडजिला माइनस जीरो' ने 27 लाख रुपये कमाए हैं। इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 4.48 करोड़ रुपये हो गया है।