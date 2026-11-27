मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मशहूर फिल्म निर्माता मार्टिन प्रक्कट और दो अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उनकी फिल्म में एक शख्स का मोबाइल नंबर उसकी अनुमति के बिना दिखाया गया, जिसके बाद उसे लगातार अश्लील और धमकी भरे फोन कॉल और मैसेज आने लगे। इस मामले में कोच्चि सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई की है।

शिकायतकर्ता को आए धमकी भरे फोन दरअसल, यह पूरा मामला मलयालम फिल्म 'ऑफिसर ऑन ड्यूटी' से जुड़ा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फिल्म के एक सीन में शिकायतकर्ता अक्षय प्रकाश (26) का मोबाइल नंबर एक महिला किरदार के फोन नंबर के तौर पर दिखाया गया था। अक्षय के अनुसार, ऐसा उनकी जानकारी और सहमति के बिना किया गया। इसके बाद उन्हें लगातार परेशान करने वाले और धमकी भरे फोन कॉल आने लगे। इतना ही नहीं, उन्हें अश्लील मैसेज भी भेजे गए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और निजी छवि को नुकसान पहुंचा। इस घटना के कारण उन्हें मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ा।

कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई एफआईआर

इस मामले में एर्नाकुलम के थ्रिक्काकारा निवासी अक्षय प्रकाश ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को साइबर क्राइम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस मामले में निर्माता मार्टिन प्रक्कट के अलावा सिबी चावरा और रेनजिथ नायर को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों मार्टिन प्रक्कट मूवीज से जुड़े हुए हैं।



बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और केरल पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ए. अनंतलाल कर रहे हैं।



2025 में रिलीज हुई थी फिल्म

'ऑफिसर ऑन ड्यूटी' 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जितु अशरफ ने किया। इसकी कहानी शाही कबीर ने लिखी और फिल्म में कुंचाको बोबन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। उनके अलावा प्रियामणी, विशाक नायर, जगदीश और मीनाक्षी अनूप ने भी अहम किरदार निभाए थे। फिल्म को लेकर रिलीज के समय भी काफी विवाद हुआ था।