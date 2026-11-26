यूजर्स ने किये प्यार भरे कमेंट

साई पल्लवी के इस गाने पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कमेंट सेक्शन को तारीफों से भर दिया। एक यूजर ने लिखा, ‘बहुत खूबसूरत! उन्होंने छोटे बालों वाले लुक को बखूबी निभाया। मैं चाहती हूं कि 'इंजी वेल्लम' एक क्लासिक मणिरत्नम प्रेम कहानी बने। मेरे मन में एक कहानी है, जिसका मैंने अनुमान लगाया है, लेकिन ट्रेलर आने तक मैं इंतजार करूंगी।’ दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘आची आची रिलीज हो गया है! साई पल्लवी के छोटे बालों वाले लुक से मुझे प्यार हो गया है। इंजी वेल्लम का पहला सिंगल, और ए.आर. रहमान का जादू वापस आ गया है। मलयालम बोलों का इस तमिल ट्रैक में प्रवाह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मणिरत्नम सर की एक शानदार कृति जल्द ही आ रही है।’







