इंजी वेल्लम: फिल्म का पहला गाना ‘आची आची' हुआ रिलीज, साई पल्लवी के लुक के दीवाने हुए यूजर्स, जमकर लुटाया प्यार
- फिल्म 'इंजी वेल्लम' का गाना ‘आची आची' रिलीज हो चुका है।
- इस गाने में अभिनेत्री साई पल्लवी के लुक की काफी तारीफ हो रही है।
- फिल्म के गाने का संगीत ए.आर. रहमान ने दिया है।
विस्तार
फिल्म 'इंजी वेल्लम' का पहला गाना मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। गाना ‘आची आची' में साई पल्लवी एक बेहद अलग अंदाज में नजर आने वाली हैं। यह गाना रिलीज होते ही उनके लुक की चर्चा हर जगह हो रही है।फैंस को उनका यह नया रूप और ए.आर. रहमान का संगीत दोनों ही खूब पसंद आ रहे हैं।
क्या खास है ‘आची आची' में?
मणिरत्नम की आगामी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'इंजी वेल्लम' का पहला गाना रिलीज हो गया है। इस फिल्म में विजय सेतुपति और साई पल्लवी मुख्य भूमिका में हैं। 'आची आची' शीर्षक वाले इस गाने में साई पल्लवी का नया प्रेग्नेंट लुक दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने छोटे बाल रखे हैं। वहीं इस गानें में वह मातृत्व को काफी एंजॉय करती नजर आ रहीं हैं।
कौन हैं लेखक और संगीतकार?
'आची आची' गाने के बोल इलंगो कृष्णन ने लिखे हैं। वहीं इसे वैशाली सामंत और शरण्या श्रीनिवास ने गाया है। इस गाने का संगीत एआर रहमान ने दिया है। मातृत्व की खुशी का जश्न मनाते हुए, यह गीत साई पल्लवी के गर्भवती महिला के किरदार की झलक पेश करता है, और उनके मनमोहक नृत्य इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं।
यूजर्स ने किये प्यार भरे कमेंट
साई पल्लवी के इस गाने पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कमेंट सेक्शन को तारीफों से भर दिया। एक यूजर ने लिखा, ‘बहुत खूबसूरत! उन्होंने छोटे बालों वाले लुक को बखूबी निभाया। मैं चाहती हूं कि 'इंजी वेल्लम' एक क्लासिक मणिरत्नम प्रेम कहानी बने। मेरे मन में एक कहानी है, जिसका मैंने अनुमान लगाया है, लेकिन ट्रेलर आने तक मैं इंतजार करूंगी।’ दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘आची आची रिलीज हो गया है! साई पल्लवी के छोटे बालों वाले लुक से मुझे प्यार हो गया है। इंजी वेल्लम का पहला सिंगल, और ए.आर. रहमान का जादू वापस आ गया है। मलयालम बोलों का इस तमिल ट्रैक में प्रवाह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मणिरत्नम सर की एक शानदार कृति जल्द ही आ रही है।’