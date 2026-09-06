सामंथा रुथ प्रभु: प्रेग्नेंसी में गौ सेवा करती दिखीं सामंथा; ईशा फाउंडेशन से साझा किए फोटो, जानिए क्या बोलीं?

कहा- 'खुद को बेहतर बनाते रहें'

अभिनेत्री ने आगे लिखा है, 'जब भी मैं यहां आती हूं, तो कुछ नई संभावनाओं के साथ लौटती हूं। एक ऐसा एहसास कि अभी भी बहुत कुछ सीखना है, बदलना है और खुद को बेहतर बनाना है। सही मेंटॉर यही करते हैं। वे आपको यह नहीं बताते कि आपको क्या बनना है? वे आपको याद दिलाते हैं कि खुद को बेहतर बनाने का सफर कभी खत्म नहीं होता। वे आपकी गाड़ी में ईंधन की तरह होते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढें। ऐसी जगहों को ढूंढें। खुद को बेहतर बनाते रहें। आपमें हमेशा कुछ नया खोजने के लिए होता है।

बता दें कि ईशा फाउंडेशन की स्थापना आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने की है।