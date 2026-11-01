सीन: नियम तोड़ने वाले पुलिस अधिकारी बने सूर्या, जारी हुआ फिल्म का हिंदी ट्रेलर; नसलेन का होगा खतरनाक किरदार

साउथ के बेहतरीन अभिनेता अपनी अपकमिंग फिल्म 'सीन' में एक अनोखे पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है। जीतू माधवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक्शन और कॉमेडी है। इसमें नजरिया नजीम हैं। नसलेन एक बेरहम अपराधी का किरदार निभा रहे हैं।

ट्रेलर में क्या है?

ट्रेलर की शुरुआत इनबराज (सूर्या) के पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देने से होती है, जिससे उसके सीनियर, सहकर्मी और मातहत हैरान रह जाते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद वह घर पर समय बिताना चाहता है, मगर उसके सीनियर अधिकारी स्टीफन उसे बार-बार दफ्तर आने के लिए कहते हैं। जब इनबराज इन निर्देशों को अनसुना कर देता है, तो स्टीफन उसे लाने के लिए उसके घर पुलिसकर्मियों को भेजते हैं।



स्टीफन पूछते हैं कि इनबराज अपने करियर के चरम पर नौकरी क्यों छोड़ना चाहता है और उसके आगे के क्या प्लान हैं। इनबराज जवाब देता है कि वह राजनीति में जाना चाहता है।



इसके बाद ट्रेलर में ईश्वरन (नसलेन) को इनबराज के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में पेश किया गया है। नसलेन का किरदार एक बेरहम अपराधी का है, जो इस पुलिस अधिकारी को अपना एक प्रतिद्वंद्वी मानता है। ट्रेलर में नजरिया के किरदार 'माया' की भी एक छोटी सी झलक दिखाई गई है।