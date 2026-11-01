प्रियंका चोपड़ा: किंग काइली बनीं अभिनेत्री, काउबॉय बने निक; पार्टी के बाद हैलोवीन के रंग में रंगा परिवार

1 of 5 परिवार के साथ प्रियंका चोपड़ा - फोटो : इंस्टाग्राम@priyankachopra







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प्रियंका चोपड़ा त्योहारी सीजन का भरपूर आनंद ले रही हैं। दिवाली की पार्टी का आयोजन करने के बाद अब वह अपने परिवार के साथ हैलोवीन मनाने में जुट गई हैं। हैलोवीन मनाने के लिए अभिनेत्री अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ बाहर निकलीं। उनके आउटफिट ने फैंस का ध्यान खींचा है।

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प्रियंका की पोस्ट में क्या है?

प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर परिवार की प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें उनके कॉस्ट्यूम का चुनाव काफी अनोखा है। प्रियंका ने निक और मालती के साथ पोज देते हुए एक तस्वीर शेयर की और साथ ही एक मजेदार कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा 'एक बहुत ही अनोखा मेल। एक काउबॉय, एक घोस्ट प्रिंसेस और 'किंग काइली'। सब मिलकर 'ट्रिक-ऑर-ट्रीट' के लिए निकले हैं। हैलोवीन की सभी को शुभकामनाएं! दिवालीवीन सीजन आ गया है।'

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कैसा है प्रियंका के परिवार का आउटफिट?

इस मौके पर, प्रियंका ने काइली जेनर के मशहूर 'किंग काइली' लुक को अपनाया। उन्होंने लंबे गुलाबी बाल (विग), काली बीनी (टोपी), बड़े सनग्लासेस, काला क्रॉप टॉप और उसके साथ मैचिंग जैकेट व ट्राउजर पहना। वहीं, निक ने काउबॉय का रूप धारण किया। उन्होंने सफेद काउबॉय हैट, भूरे रंग की साबर जैकेट, डार्क जींस और भूरे बूट पहने। उनकी बेटी मालती मैरी एक भूतिया राजकुमारी के रूप में बहुत प्यारी लग रही थीं। उन्होंने केप वाला सफेद गाउन, सफेद विग और दिल के आकार के सनग्लासेस पहने।

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5 of 5 प्रियंका चोपड़ा - फोटो : सोशल मीडिया