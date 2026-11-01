इरुमुडी: कानूनी पचड़े में फंसी रवि तेजा की फिल्म, बाल कलाकार को लेकर निर्माताओं को श्रम विभाग ने किया तलब

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संगठन ने उठाए ये मुद्दे

तेलंगाना टुडे के मुताबिक 'जय लोक सत्ता' के संस्थापक-अध्यक्ष सी. महेश बाबू ने श्रम विभाग में एक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें नक्षत्र के काम के घंटे, उसे मिलने वाली फीस और अन्य मुद्दों को उठाया गया है। रंगा रेड्डी जोन के संयुक्त श्रम आयुक्त ने 4 नवंबर को प्रोडक्शन हाउस के साथ एक बैठक बुलाई है। विज्ञापन



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग इस बात की भी जांच करेगा कि क्या किसी प्रचार कार्यक्रम के दौरान हुई बातचीत या इस्तेमाल की गई भाषा से बाल कलाकार की गरिमा और सुरक्षा पर कोई असर पड़ा है। विज्ञापन विज्ञापन

तेलंगाना टुडे के मुताबिक 'जय लोक सत्ता' के संस्थापक-अध्यक्ष सी. महेश बाबू ने श्रम विभाग में एक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें नक्षत्र के काम के घंटे, उसे मिलने वाली फीस और अन्य मुद्दों को उठाया गया है। रंगा रेड्डी जोन के संयुक्त श्रम आयुक्त ने 4 नवंबर को प्रोडक्शन हाउस के साथ एक बैठक बुलाई है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग इस बात की भी जांच करेगा कि क्या किसी प्रचार कार्यक्रम के दौरान हुई बातचीत या इस्तेमाल की गई भाषा से बाल कलाकार की गरिमा और सुरक्षा पर कोई असर पड़ा है। साउथ के बेहतरीन कलाकार रवि तेजा की अदाकारी वाली फिल्म 'इरुमुडी' कानूनी विवाद में फंस गई है। बाल कलाकार नक्षत्र को लेकर मिली एक शिकायत के बाद, तेलंगाना श्रम विभाग ने फिल्म के निर्माताओं को नोटिस भेजा है। विभाग ने यह कदम तब उठाया जब उन्हें इस बात की शिकायत मिली कि एक नाबालिग बच्ची को फिल्म की शूटिंग और प्रचार में शामिल किया गया था। इस मामले को लेकर फिल्म के निर्माता, 'मैथरी मूवी मेकर्स' के साथ एक बैठक तय की गई है।

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विभाग ने कौन से दस्तावेज मांगे?

विभाग ने जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति, माता-पिता की सहमति, काम के घंटे, उपस्थिति, पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था और सुरक्षा उपायों से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। निर्माताओं से यह भी कहा गया है कि वे नक्षत्र के प्रचार गतिविधियों में शामिल होने का रिकॉर्ड दें। इसके अलावा यह जानकारी दें कि क्या उसकी कमाई का 20% हिस्सा उसके नाम पर किसी फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में जमा किया गया है या नहीं। निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे बैठक में जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं।

रवि तेजा की क्यों हुई आलोचना?

तेलंगाना श्रम विभाग का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब 'इरुमुडी' के प्री-रिलीज इवेंट के दौरान रवि तेजा की आलोचना हो रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नक्षत्र के बारे में बात करते हुए एक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। अगस्त में हुए इस कार्यक्रम के दौरान, बाल कलाकार ने उनसे पूछा, 'आप मुझे क्या उपनाम' देना चाहेंगे?' इस पर रवि ने दो बार एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर उनके आस-पास मौजूद लोग असहज होकर हंसने लगे।

क्या बोले थे रवि?

जब बच्ची ने कहा, 'सॉरी, मुझे इसका मतलब नहीं पता,' तो रवि ने जवाब दिया, 'मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा।' हालांकि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ 'समय से पहले परिपक्व होना' होता है। ये शब्द कभी-कभी किसी बहुत समझदार बच्चे के लिए प्यार से इस्तेमाल किया जाता था। मगर महिलाओं के संदर्भ में इसे एक अपमानजनक शब्द के रूप में भी देखा जाता है। इस मामले पर जहां कई यूजर्स अभिनेता की आलोचना की, वहीं उनके फैंस ने उनका बचाव करते हुए कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर प्यार से किया जाता है।



इस विवाद पर अभिनेता और फिल्म की टीम, दोनों ने ही चुप्पी साधे रखी।