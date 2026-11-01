बॉक्स ऑफिस: इतिहास रचने जा रही 'जेलर 2', 'उड़ता तीर' की कमाई में आया उछाल; जानें 'नई नवेली' का कलेक्शन

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को रिलीज हुए 17 दिन हो चुके हैं। इसकी कमाई में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। आयुष्मान खुराना की फिल्म 'उड़ता तीर' भी ठीक ठाक कमाई कर रही है। वहीं 'नई नवेली' और 'प्रहार' की हालत खराब है। जानिए इन फिल्मों के अलावा 'दृश्यम 3' ने कितना कलेक्शन किया है।

Trending Videos

2 of 5 जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

'जेलर 2' की कितनी हुई कमाई? सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' रिलीज के 17 दिनों बाद भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

हालांकि पहले के मुकाबले फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की जा रही है।

शुक्रवार को फिल्म ने 5.50 करोड़ रुपये कमाए थे।

17वें दिन यानी शनिवार को इसने 9.35 करोड़ रुपये कमाए।

इसके साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल 444.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 790.85 करोड़ हो गया है। जल्द ही 800 करोड़ रुपये कमा कर इतिहास रचने वाली है।

3 of 5 उड़ता तीर - फोटो : यूट्यूब

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 प्रहार, नई नवेली - फोटो : सोशल मीडिया

'प्रहार' और 'नई नवेली' की हालत खराब राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार' और यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' एक साथ रिलीज हुई थी।

दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई।

फिल्मों को रिलीज हुए 16 दिन ही हुए हैं और इतने ही दिनों में इनकी कमाई 50 लाख से भी नीचे गिर गई है।

'प्रहार' ने शनिवार को सिर्फ 60 लाख रुपये कमाए।

इसका कुल कलेक्शन 22.60 करोड़ रुपये हो गया है।

वहीं 'नई नवेली' ने शनिवार को 35 लाख रुपये की कमाई की है।

इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 26.35 करोड़ रुपये हो गया है।

विज्ञापन

5 of 5 दृश्यम 3 फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला