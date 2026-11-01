रामायण: 'आप बुरे इंसान हो', रावण की भूमिका निभाने पर यश के बेटे यथर्व ने जताई नाराजगी, जानिए क्या कहा?
- फिल्म 'रामायण' 05 नवंबर को रिलीज होने जा रही है।
- इसमें सुपरस्टार यश ने रावण की भूमिका निभाई है।
- अभिनेता ने हाल ही में खुलासा किया कि इस किरदार पर उनके बेटे यथर्व ने कैसा रिएक्शन दिया?
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विस्तार
फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। साईं पल्लवी को माता सीता के किरदार में देखा जाएगा। वहीं, सुपरस्टार यश रावण के रोल में हैं। पिता की भूमिका के बारे में जब रॉकी भाई के बेटे को पता चला तो वह हैरान रह गए। हाल ही में एक्टर ने बताया कि बेटे ने कैसी प्रतिक्रिया दी?
यश के बेटे ने पूछा- 'आप रावण हैं'?
अभिनेता यश ने बताया कि फिल्म 'रामायण' की तैयारियों के दौरान अपने बेटे से उनकी क्या बातचीत हुई थीं? यश ने कहा, 'मेरा बेटा जानता है कि उसके पिता हीरो हैं, लेकिन अब उसे रामायण की कहानी का भी मालूम है'। एक्टर ने आगे कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, 'आप रावण हैं'? इस पर एक्टर ने जवाब दिया, 'यह असल जिंदगी नहीं, सिनेमा है'।
यश ने अपने बेटे को बताया कि वे फिल्म में यह भूमिका कर रहे हैं। मगर, बेटे ने जवाब दिया, 'नहीं, आप बुरे आदमी हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं'? यश ने कहा, 'मैंने फिर उसे समझाया कि यह अभिनय है। हमें कहानी दिखानी है। मैंने उसे फोटो और ड्रॉइंग भी दिखाईं'।
बेटे को समझाया राम और रावण का अंतर, दी ये सीख
यश ने बताया कि उन्हें अपने बेटे को बैठकर समझाना पड़ा कि 'रामायण' की कहानी में भगवान राम आदर्श हैं। हर किसी को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। साथ ही बेटे को यह भी बताया कि बेशक रावण शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखाई दे, लेकिन जीवन में सच्ची जीत केवल धर्म और सही रास्ते पर चलने से ही मिलती है।
एक्टर ने बेटे से यह भी कहा, 'तुम फिल्म देखकर एक अभिनेता के तौर पर मेरे लिए खुशी मना सकते हो, मगर इस किरदार को अपना आदर्श मत समझना'।
यश बोले- 'सोचा नहीं था कि बेटे को समझाना पड़ेगा'
पिता-पुत्र का संवाद सिर्फ यहीं नहीं रुका। यश के बेटे ने अगला सवाल पूछा कि कहानी के आखिर में रावण हारता और मरता है या नहीं? यश ने कहा कि फिल्म साइन करते वक्त उनके दिमाग में दर्शकों के लिए एक शानदार अभिनय करने की बात थी। मगर, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि घर में अपने बच्चे को इस किरदार के बारे में इतनी बारीकी से समझाना पड़ेगा। यश के लिए यह अनुभव काफी अलग था। उन्हें पहली बार अपने बेटे को यह समझाना पड़ा कि एक कलाकार पर्दे पर कई तरह के किरदार निभाता है, लेकिन उन किरदारों की अच्छाई या बुराई को असल जिंदगी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
बता दें कि फिल्म 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। 05 नवंबर 2026 को यह पैन इंडिया रिलीज हो रही है। यश इस फिल्म के सह-निर्माता भी हैं।