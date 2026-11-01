रामायण: 'आप बुरे इंसान हो', रावण की भूमिका निभाने पर यश के बेटे यथर्व ने जताई नाराजगी, जानिए क्या कहा?

यश बोले- 'सोचा नहीं था कि बेटे को समझाना पड़ेगा'

पिता-पुत्र का संवाद सिर्फ यहीं नहीं रुका। यश के बेटे ने अगला सवाल पूछा कि कहानी के आखिर में रावण हारता और मरता है या नहीं? यश ने कहा कि फिल्म साइन करते वक्त उनके दिमाग में दर्शकों के लिए एक शानदार अभिनय करने की बात थी। मगर, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि घर में अपने बच्चे को इस किरदार के बारे में इतनी बारीकी से समझाना पड़ेगा। यश के लिए यह अनुभव काफी अलग था। उन्हें पहली बार अपने बेटे को यह समझाना पड़ा कि एक कलाकार पर्दे पर कई तरह के किरदार निभाता है, लेकिन उन किरदारों की अच्छाई या बुराई को असल जिंदगी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।

बता दें कि फिल्म 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। 05 नवंबर 2026 को यह पैन इंडिया रिलीज हो रही है। यश इस फिल्म के सह-निर्माता भी हैं।