द पैराडाइज: नहीं चला नानी और ओडेला का जादू, फिल्म की नाकामी पर क्या बोले अभिनेता? आलोचकों से किया ये वादा

साउथ के मशहूर अभिनेता नानी ने अपनी नई फिल्म 'द पैराडाइज' के कलेक्शन पर प्रतिक्रिया दी है। 24 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म पर दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। इस पर अभिनेता ने कहा यह दिखाती है कि 'दसरा' के बाद निर्देशक श्रीकांत ओडेला के साथ उनके काम को लेकर दर्शकों को कितनी उम्मीदें थीं।

'द पैराडाइज' की कामयाबी पर क्या बोले नानी?

नानी ने कहा, 'अपने 18 साल के करियर में मैंने 33 फिल्में की हैं लेकिन ऐसा अनुभव मुझे पहली बार हो रहा है। हालांकि जब कोई कहता है कि उन्हें फिल्म पसंद नहीं आई, तो उस प्रतिक्रिया के पीछे एक ईमानदारी होती है। जब कोई इतनी शिद्दत से कहता है कि 'यह मुझे पसंद नहीं आई', तो यह कुछ कहता है। हमने असल में इसे सकारात्मक रूप में लिया है।'



आलोचना को नजरअंदाज करने के बजाय, अभिनेता ने कहा 'यह दिखाता है कि दर्शक मुझ पर और श्रीकांत के साथ काम करने पर कितना भरोसा करते हैं। लोगों का इतनी उम्मीदों और भावनाओं के साथ थिएटर में आना और इतनी मजबूत प्रतिक्रिया देना यह बताता है कि हमने कुछ असली बनाया है। वह भरोसा एक सकारात्मक चीज है, चाहे प्रतिक्रियाएं ऊपर से कैसी भी दिखें।'

