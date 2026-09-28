बिग बॉस' फेम दिव्या शिंदे गिरफ्तार: रिटायर्ड डॉक्टर पर जानलेवा हमला करने का आरोप, दावा- घर में घुसकर पीटा

जान से मारने की धमकी दी

24 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे दिव्या शिंदे अपने साथी अन्ना धामधरे और कुछ अन्य लोगों के साथ न्याति हाइलैंड्स स्थित डॉक्टर गायकवाड़ के आवास पर पहुंची। वहां पहुंचते ही आरोपियों ने डॉक्टर से 5 लाख रुपये में से बाकी की रकम तुरंत देने को कहा। जब डॉक्टर ने पैसे देने से इनकार किया, तो आरोपियों ने लकड़ी के डंडे, बेल्ट और धातु के बर्तन से डॉक्टर गायकवाड़ पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपियों ने पूरे घर में तोड़फोड़ मचाई और पैसे न देने पर डॉक्टर और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। हमले में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर गायकवाड़ को इलाज के लिए ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया।