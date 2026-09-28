बॉक्स ऑफिस: वीकएंड के बाद आधे से भी कम हुई 'द वन' की कमाई, क्या 'हनुमान अंश' और 'एवेंजर्स' ने किया निराश?

1 of 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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वीकएंड के बाद बॉक्स ऑफिस पर लगभग सभी फिल्मों का कलेक्शन काफी घट गया है। 'द वन' की कमाई आधी से भी कम हो गई है। वहीं 'द पैराडाइज' के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है। 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापूर द मूवी' के अलावा हॉलीवुड फिल्म 'एवेंजर्स-एंडगेम इनकोर' की कमाई काफी घट गई है।

2 of 6 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला

वीकएंड के बाद कितनी हुई 'द वन' की कमाई सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर ‘द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। वीकएंड के बाद इसके कलेक्शन में गिरावट आई है।

पहले दिन इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत करते हुए 8 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

दूसरे दिन इसकी कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली और इसने 11.25 करोड़ रुपये कमाए।

तीसरे दिन इसे रविवार की छुट्टी का फायदा मिला है और इसने 14.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

आज चौथे दिन सोमवार को इसने खबर लिखे जाने तक 4.44 करोड़ रुपये कमाए हैं।

फिल्म ने चार दिनों में कुल 38.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

3 of 6 एवेंजर्स: डूम्सडे - फोटो : यूट्यूब

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4 of 6 फिल्म 'द पैराडाइज' में नानी - फोटो : इंस्टाग्राम-@theparadise

कैसी है 'द पैराडाइज' की हालत? साउथ के सुपरस्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' की बात करें, तो बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत अच्छी रही है।

पहले दिन इसने 34.65 करोड़ रुपये कमाए।

दूसरे दिन इसने 14.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

तीसरे दिन इसने 13.08 करोड़ रुपये कमाए।

आज चौथे दिन इसके कलेक्शन में गिरावट आई और इसने 4.17 करोड़ रुपये कमाए हैं।

रिलीज से पहले स्पेशल शोज में इसने 11.60 करोड़ रुपये कमाए थे।

इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 96.27 करोड़ रुपये हो गया है।

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5 of 6 मिर्जापुर द मूवी की नई स्टारकास्ट - फोटो : X