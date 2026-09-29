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आम्रपाली दुबे: शादी को लेकर निरहुआ ने अभिनेत्री को दी कैसी सलाह? 'बिग बॉस 20' में हुआ खुलासा

Tue, 29 Sep 2026 01:53 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 29 Sep 2026 01:53 PM IST
सार

Amrapali Dubey: भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे ने निरहुआ के साथ अपने रिश्ते पर एक बार फिर बात की है। उन्होंने बताया है कि उनकी शादी को लेकर निरहुआ क्या कहते हैं।
 

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Nirahua is giving advice to Aamrapali to marry someone says actress in bigg boss 20
आम्रपाली, निरहुआ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अपने साथी कलाकार दिनेश लाल यादव (निरहुआ) के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही पुरानी अफवाहों पर फिर से बात की है। 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में उन्होंने कहा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि वे डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि निरहुआ उन्हें किसी से शादी करने के लिए कहते रहते हैं। निरहुआ की शादी मंशा यादव से हुई है और उनके दो बेटे हैं।
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निरहुआ के साथ पहली फिल्म
आम्रपाली ने बिग बॉस के प्रतिभागी लव गिल के साथ बातचीत के दौरान इस मामले पर बात की। उन्होंने कहा कि निरहुआ के साथ उनकी दोस्ती तब से है, जब उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। दोनों ने पहली बार 2014 की फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' में साथ काम किया था। तब से वे इंडस्ट्री की सबसे मशहूर ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक रहे हैं।
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Nirahua is giving advice to Aamrapali to marry someone says actress in bigg boss 20
आम्रपाली दुबे - फोटो : Instagram @amrapalidubey
शादी पर क्या बोलीं अभिनेत्री?
अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए आम्रपाली ने कहा, 'आज भी हमारी दोस्ती ऐसी है कि मुझे उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस उन्हें देखती हूं और वह समझ जाते हैं और हंसने लगते हैं। दोस्ती ऐसी ही बेबाक होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि मैं और वो डेटिंग कर रहे हैं, और वो बेचारे मुझे शादी करने के लिए मनाते-मनाते परेशान हो गए हैं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? पुरुषों को लगता है कि शादी करना बहुत आसान है। वे हमारा पक्ष नहीं समझते। हमें अपनी कमाई हुई हर चीज छोड़कर जाना पड़ता है। पुरुषों को शादी का यह विचार बहुत आसान लगता है।'

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निरहुआ ने की आम्रपाली की मदद
'बिग बॉस 20' के एक पुराने एपिसोड में उन्होंने यह भी कहा था कि निरहुआ ने 'बिग बॉस 6' के दौरान अभिनेता संतोष शुक्ला को उनका नाम सुझाया था। उनके कहने पर ही वह टेलीविजन से फिल्मों में आईं।

कुछ महीने पहले, रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में आम्रपाली ने कहा था कि वह निरहुआ के बच्चों के बहुत करीब हैं।

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आम्रपाली दुबे - फोटो : Instagram @amrapalidubey
भाई बोले जाने पर क्या बोलीं आम्रपाली?
'भोजपुरी बवाल' में शुभंकर मिश्रा ने आम्रपाली से निरहुआ के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा। जब उन्होंने निरहुआ को उनका भाई कहा, तो आम्रपाली ने उन्हें सही करते हुए कहा, 'नहीं, वह मेरे साथी कलाकार हैं।' जब उनसे पूछा गया कि क्या निरहुआ सिर्फ उनके साथी कलाकार हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल। जब बातचीत निरहुआ और उनके बच्चों के साथ उनके रिश्ते पर आई, तो उन्होंने कहा, 'उनके बच्चे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।' उन्होंने यह भी चेतावनी दी, 'मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लें।'

अपनी शादी को लेकर क्या बोले निरहुआ?
इस साल की शुरुआत में, निरहुआ ने डिजिटल कमेंट्री से बातचीत में अपनी शादी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते थे और उनके माता-पिता ने उन्हें शादी करने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने कहा, 'मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैं कभी भी उनकी मां से प्यार नहीं कर पाया। मैंने अपनी पत्नी से भी कहा है कि मैंने कभी उनसे प्यार नहीं किया। हां, यह मेरी जिम्मेदारी है कि चूंकि मेरे माता-पिता ने हमारी शादी कराई थी, इसलिए मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। मुझे इस बात का अफसोस भी है। इसीलिए मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं उनसे कभी नहीं कहूंगा कि उन्हें चीजें एक खास तरीके से करनी हैं। मैं उन पर जबरदस्ती नहीं करूंगा।'

Nirahua is giving advice to Aamrapali to marry someone says actress in bigg boss 20
निरहुआ के साथ आम्रपाली - फोटो : Instagram @amrapalidubey
निरहुआ और आम्रपाली का वर्कफ्रंट
  • आम्रपाली इन दिनों 'बिग बॉस 20' में नजर आ रही हैं। 
  • वह फिल्म 'गबरू' का हिस्सा होंगी।
  • अभिनेत्री 'वीर योद्धा महाबली' का भी हिस्सा होंगी।
  • दिनेश लाल यादव आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म 'भाबीजी घर पर हैं' में नजर आए थे।
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