फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   South Cinema ›   Pradosh record statement in Renukaswamy Murder Case till 3 hours next hearing will held tomarrow

रेणुकास्वामी मर्डर केस: आरोपी से सरकारी गवाह बने शख्स का दर्ज हुआ बयान; सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिनेता दर्शन

Tue, 29 Sep 2026 12:10 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 29 Sep 2026 12:10 AM IST
सार

Renukaswamy Murder Case: रेणुकास्वामी मर्डर केस में 14वें नंबर के आरोपी प्रदोष को सरकारी गवाह बनाया गया है। उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अभिनेता दर्शन को इससे दिक्कत है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया है।
 

विज्ञापन
Pradosh record statement in Renukaswamy Murder Case till 3 hours next hearing will held tomarrow
प्रदोष राव, दर्शन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रेणुकास्वामी मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। सोमवार को बेंगलुरु की एक अदालत में इस केस में आरोपी से सरकारी गवाह बने प्रदोष राव का बयान लगभग तीन घंटे तक दर्ज किया गया। यह कार्यवाही बंद कमरे में (इन-कैमरा) हुई। अदालत ने उनके बयान को आगे दर्ज करने के लिए मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है।
विज्ञापन

दर्शन और पवित्रा कार्यवाही में हुए शामिल
प्रदोष, जो शुरू में इस मामले में 14वें नंबर के आरोपी थे, को कड़ी सुरक्षा के बीच सिटी सिविल और सेशन कोर्ट में लाया गया। कार्यवाही के बाद, उन्हें पुलिस सुरक्षा में वापस परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल ले जाया गया। जेल में बंद अभिनेता दर्शन और उनकी पार्टनर पवित्रा गौड़ा भी बेंगलुरु सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

Pradosh record statement in Renukaswamy Murder Case till 3 hours next hearing will held tomarrow
एक्टर दर्शन - फोटो : सोशल मीडिया
किस वजह से टली कार्यवाही?
चूंकि प्रदोष का बयान लंबा था और उस पर उनके हस्ताक्षर होने थे, इसलिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रसन्नकुमार के अनुरोध पर अदालत ने कार्यवाही मंगलवार तक के लिए टाल दी। इस मामले में सरकारी गवाह बनने की इजाजत मिलने के बाद प्रदोष अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। कार्यवाही के दौरान, उनसे रेणुकास्वामी पर कथित हमले और हत्या से जुड़ी घटनाओं के साथ-साथ अन्य आरोपियों के साथ उनकी बातचीत के बारे में जानकारी देने की उम्मीद है।

रामायण: किस तरह बनी फिल्म? रणबीर कपूर के जन्मदिन पर मेकर्स ने जारी किया BTS वीडियो; दिखी शूटिंग की झलक

विज्ञापन

दर्शन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
इस बीच, अभिनेता दर्शन की ओर से पेश सीनियर वकील हशमत पाशा ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटिशन दायर की है। इसमें प्रदोष को सरकारी गवाह बनाए जाने को चुनौती दी गई है और उनके बयान से जुड़ी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। पाशा ने कहा कि दर्शन की कानूनी टीम ने पहले ट्रायल कोर्ट में प्रदोष के सरकारी गवाह बनने के स्टेटस को चुनौती दी थी।

Pradosh record statement in Renukaswamy Murder Case till 3 hours next hearing will held tomarrow
कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा - फोटो : इंस्टाग्राम
तैनात किए गए 40 से ज्यादा पुलिसकर्मियों 
दर्शन के फैंस से प्रदोष को मिली कथित धमकियों को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। सेंट्रल जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अक्षय एम. हकय ने उसकी सुरक्षा के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तीन पुलिस इंस्पेक्टर, आठ सब-इंस्पेक्टर और 40 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया था।

प्रदोष, जो अभी बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद है, उसे मंगलवार को कोर्ट लाया जाएगा। उसे कामाक्षीपाल्या पुलिस और जेल अधिकारियों की सुरक्षा में लाया जाएगा।

Pradosh record statement in Renukaswamy Murder Case till 3 hours next hearing will held tomarrow
एक्टर दर्शन - फोटो : सोशल मीडिया
जानें क्या है पूरा मामला?
  • बता दें कि जून 2024 में बेंगलुरु में कन्नड़ एक्टर दर्शन के फैन रेणुकास्वामी की कथित हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रेणुकास्वामी का कथित तौर पर अपहरण किया गया, उस पर हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बाद में उसका शव कामाक्षीपाल्या इलाके में मिला। 
  • इस मामले में एक्टर दर्शन और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चल रहा है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि रेणुकास्वामी को तब निशाना बनाया गया जब उसने दर्शन की पार्टनर पवित्रा गौड़ा को कुछ अश्लील मैसेज भेजे थे।
  • सोमवार को कोर्ट ने एक्टर दर्शन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रदोष का सरकारी गवाह के तौर पर बयान दर्ज करने की प्रक्रिया को टालने की मांग की गई थी। यह याचिका दो दिन की मोहलत मांगने के लिए दायर की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed