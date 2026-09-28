अल्लू सिरीश: गणेश विसर्जन के बाद भी नहीं थमा तेज म्यूजिक, साउथ अभिनेता ने उठाई आवाज; पुलिस ने दिया ये जवाब
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Mon, 28 Sep 2026 10:17 AM IST
सार
South Actor Allu Sirish: साउथ अभिनेता अल्लू सिरीश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बताया कि वह हनुमान मंदिर में देर रात बज रहे तेज म्यूजिक से परेशान हो गए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की।
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विस्तार
प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद के छोटे बेटे और अभिनेता अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू सिरीश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में एक्टर ने हैदराबाद सिटी पुलिस से हनुमान मंदिर में देर रात तक बजने वाले तेज म्यूजिक को लेकर कार्रवाई की मांग की है।
दरअसल, सिरीश हैदराबाद के शैकपेट इलाके में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं। उनका कहना है कि विनोभा नगर स्थित हनुमान मंदिर में तय डेसिबल लिमिट से ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा है और यह रात 2 से 3 बजे तक जारी रहता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि अभिनेता ने क्या लिखा।
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दरअसल, सिरीश हैदराबाद के शैकपेट इलाके में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं। उनका कहना है कि विनोभा नगर स्थित हनुमान मंदिर में तय डेसिबल लिमिट से ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा है और यह रात 2 से 3 बजे तक जारी रहता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि अभिनेता ने क्या लिखा।
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अल्लू सिरीश ने किया ये पोस्ट
सिरीश ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस को टैग किया और लिखा, 'मैं शेखपेट के अपर्णा वन का निवासी हूं। पिछले कुछ दिनों से विनोभा नगर के हनुमान मंदिर में रात 2-3 बजे तक तय डेसिबल लेवल से ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा है। मैंने फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है।'
पोस्ट में अभिनेता ने आगे लिखा, 'लेकिन उन्होंने हमसे 25 सितंबर तक इंतजार करने को कहा, क्योंकि गणेश विसर्जन चल रहा था। त्योहार खत्म हो गया है, लेकिन तेज संगीत बंद नहीं हुआ है। हमारी सोसाइटी के कई बुजुर्ग, बच्चे और नौकरीपेशा लोग इससे परेशान हैं और पहले भी कई शिकायतें कर चुके हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस पर ध्यान दें, धन्यवाद।'
सिरीश ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस को टैग किया और लिखा, 'मैं शेखपेट के अपर्णा वन का निवासी हूं। पिछले कुछ दिनों से विनोभा नगर के हनुमान मंदिर में रात 2-3 बजे तक तय डेसिबल लेवल से ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा है। मैंने फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है।'
पोस्ट में अभिनेता ने आगे लिखा, 'लेकिन उन्होंने हमसे 25 सितंबर तक इंतजार करने को कहा, क्योंकि गणेश विसर्जन चल रहा था। त्योहार खत्म हो गया है, लेकिन तेज संगीत बंद नहीं हुआ है। हमारी सोसाइटी के कई बुजुर्ग, बच्चे और नौकरीपेशा लोग इससे परेशान हैं और पहले भी कई शिकायतें कर चुके हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस पर ध्यान दें, धन्यवाद।'
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पुलिस ने दिया सिरीश को ये जवाब
हैदराबाद सिटी पुलिस ने अल्लू सिरीश की शिकायत का जवाब दिया। पोस्ट करते हुए पुलिस की तरफ से लिखा गया कि सर, जरूरी कार्रवाई के लिए यह मामला एसएचओ फिल्म नगर के साथ शेयर कर दिया गया है।
कौनसी हैं अल्लू सिरीश की फिल्में
अल्लू सिरीश ने साल 2013 में 'गौरवम' के साथ अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद वह 'कोठा जनता', 'श्रीरस्तु शुभमस्तु', 'ओक्का क्षणम' और 'एबीसीडी: अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज्ड देसी' सहित तेलुगु फिल्मों में दिखाई दिए।
सिरीश को आखिरी बार सैम एंटोन द्वारा निर्देशित 2024 की तेलुगु फिल्म 'बडी' में देखा गया था। अभिनेता ने तमिल और मलयालम सिनेमा में भी काम किया है, उन्होंने '1971: बियॉन्ड बॉर्डर्स' से मलयालम में अपनी शुरुआत की, जिसमें मोहनलाल ने अभिनय किया था।
हैदराबाद सिटी पुलिस ने अल्लू सिरीश की शिकायत का जवाब दिया। पोस्ट करते हुए पुलिस की तरफ से लिखा गया कि सर, जरूरी कार्रवाई के लिए यह मामला एसएचओ फिल्म नगर के साथ शेयर कर दिया गया है।
कौनसी हैं अल्लू सिरीश की फिल्में
अल्लू सिरीश ने साल 2013 में 'गौरवम' के साथ अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद वह 'कोठा जनता', 'श्रीरस्तु शुभमस्तु', 'ओक्का क्षणम' और 'एबीसीडी: अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज्ड देसी' सहित तेलुगु फिल्मों में दिखाई दिए।
सिरीश को आखिरी बार सैम एंटोन द्वारा निर्देशित 2024 की तेलुगु फिल्म 'बडी' में देखा गया था। अभिनेता ने तमिल और मलयालम सिनेमा में भी काम किया है, उन्होंने '1971: बियॉन्ड बॉर्डर्स' से मलयालम में अपनी शुरुआत की, जिसमें मोहनलाल ने अभिनय किया था।