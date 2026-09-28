{"_id":"6ab9f13addbb8d2f530f89e0","slug":"allu-sirish-complaint-over-loud-music-in-temple-hyderabad-police-react-2026-09-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अल्लू सिरीश: गणेश विसर्जन के बाद भी नहीं थमा तेज म्यूजिक, साउथ अभिनेता ने उठाई आवाज; पुलिस ने दिया ये जवाब","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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दरअसल, सिरीश हैदराबाद के शैकपेट इलाके में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं। उनका कहना है कि विनोभा नगर स्थित हनुमान मंदिर में तय डेसिबल लिमिट से ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा है और यह रात 2 से 3 बजे तक जारी रहता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि अभिनेता ने क्या लिखा। विज्ञापन प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद के छोटे बेटे और अभिनेता अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू सिरीश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में एक्टर ने हैदराबाद सिटी पुलिस से हनुमान मंदिर में देर रात तक बजने वाले तेज म्यूजिक को लेकर कार्रवाई की मांग की है।

अल्लू सिरीश ने किया ये पोस्ट

सिरीश ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस को टैग किया और लिखा, 'मैं शेखपेट के अपर्णा वन का निवासी हूं। पिछले कुछ दिनों से विनोभा नगर के हनुमान मंदिर में रात 2-3 बजे तक तय डेसिबल लेवल से ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा है। मैंने फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है।'



पोस्ट में अभिनेता ने आगे लिखा, 'लेकिन उन्होंने हमसे 25 सितंबर तक इंतजार करने को कहा, क्योंकि गणेश विसर्जन चल रहा था। त्योहार खत्म हो गया है, लेकिन तेज संगीत बंद नहीं हुआ है। हमारी सोसाइटी के कई बुजुर्ग, बच्चे और नौकरीपेशा लोग इससे परेशान हैं और पहले भी कई शिकायतें कर चुके हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस पर ध्यान दें, धन्यवाद।'

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