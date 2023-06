लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित 'लियो' विजय और उनकी एक-साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने फिल्म 'मास्टर' में साथ काम किया था, जो सिनेप्रेमियों को बेहद पसंद आई थी। इसी वजह से दर्शक 'लियो' में एक बार फिर विजय और लोकेश कनगराज साथ काम करते देखने के लिए उत्साहित हैं। यह साल 2023 की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। 22 जून को लोकेश कनगराज और 'लियो' की टीम ने विजय और प्रशंसकों को फिल्म का फर्स्ट-लुक पोस्टर तोहफे में देते हुए लिखा, 'लियो का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है! हैप्पी बर्थडे विजय अन्ना! आपके साथ फिर से काम करने के लिए उत्साहित हूं! खूब मजा करो!'

#LeoFirstLook is here! Happy Birthday @actorvijay anna!

