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ड्रैगन: कब रिलीज होगी जूनियर एनटीआर की फिल्म? मेकर्स ने दी जानकारी; जानें किस महीने में पूरी होगी शूटिंग

Sun, 04 Oct 2026 12:05 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 04 Oct 2026 12:05 AM IST
सार

Dragon Release Date: जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म 'ड्रैगन' की रिलीज डेट का एलान हो गया है। यह भी खबर आई है कि इस फिल्म की शूटिंग कब तक पूरी हो जायेगी।
 

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Junior NTR Prashanth Neels Dragon release date confirm it come in cinemas on 11 June 2027
ड्रैगन की पहली झलक - फोटो : यूट्यूब ग्रैब
साउथ के बेहतरीन अभिनेता जूनियर एनटीआर अपनी अपकमिंग फिल्म 'ड्रैगन' को लेकर चर्चा में हैं। प्रशांत नील के निर्देशन बन रही इस फिल्म का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ, जो काफी चर्चा में रहा। अब मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया है। 


फिल्म के प्रोडक्शन हाउस, 'मैथ्री मूवी मेकर्स' ने कन्फर्म किया है कि यह एक्शन फिल्म 11 जून 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे उन अटकलों पर विराम लग गया है कि फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाई जा सकती है।
Junior NTR Prashanth Neels Dragon release date confirm it come in cinemas on 11 June 2027
ड्रैगन - फोटो : इंस्टाग्राम
नहीं टली फिल्म की रिलीज डेट
यह जानकारी निर्माता रवि शंकर येल्लामंचिली ने 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' के प्री-रिलीज इवेंट में दी। उन्होंने फिल्म रिलीज होने में देरी की खबरों को खारिज किया। उन्होंने दोहराया कि 'ड्रैगन' उसी तारीख को सिनेमाघरों में आएगी, जिसका ऐलान मेकर्स ने किया था।
Junior NTR Prashanth Neels Dragon release date confirm it come in cinemas on 11 June 2027
ड्रैगन - फोटो : यूट्यूब
क्यों लग रही थी फिल्म के पोस्टपोन होने की अटकलें?
जूनियर एनटीआर के हाथ में चोट लगने और सर्जरी होने के बाद रिलीज डेट को लेकर सवाल उठने लगे थे। खबरों के मुताबिक, अभिनेता को लगभग छह हफ्ते आराम करने की सलाह दी गई है। इससे चिंता बढ़ गई थी कि क्या इसका असर फिल्म के शेड्यूल पर पड़ेगा। फिलहाल, मेकर्स को भरोसा है कि रिलीज प्लान में बदलाव किए बिना प्रोडक्शन का काम जारी रह सकता है।

जब तक जूनियर एनटीआर ठीक हो रहे हैं, प्रशांत नील उन हिस्सों की शूटिंग कर रहे हैं जिनमें अभिनेता की जरूरत नहीं है। ये सीन पहले से ही शेड्यूल का हिस्सा थे और उम्मीद है कि जूनियर एनटीआर के सेट पर लौटने से पहले ये पूरे हो जाएंगे।
 

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ड्रैगन - फोटो : यूट्यूब
कब पूरी होगी शूटिंग?
उनके लौटने के बाद, फोकस उनके हिस्सों पर होगा। खबरों के मुताबिक, टीम इस साल के आखिर तक शूटिंग पूरी करने की कोशिश कर रही है, ताकि एडिटिंग और फिल्म के बड़े पैमाने पर होने वाले पोस्ट-प्रोडक्शन काम के लिए काफी समय मिल सके।
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जूनियर एनटीआर - फोटो : एक्स
'ड्रैगन' के बारे में जानकारी
  • मेकर्स ने अभी तक कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है और डिटेल्स को गुप्त रखा है।
  • प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही 'ड्रैगन' में जूनियर एनटीआर लीड रोल में हैं और उनके साथ रुक्मिणी वसंत हैं। 
  • कास्ट में अनिल कपूर भी शामिल हैं, जो नारकोटिक्स ब्यूरो के चीफ रघुवीर राठौड़ का रोल निभा रहे हैं।
  • मैथ्री मूवी मेकर्स की तरफ से प्रोड्यूस की गई 'ड्रैगन' को शुरू में 25 जून, 2026 को रिलीज किया जाना था। 
  • अब इसे 11 जून, 2027 के लिए तय किया गया है।
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