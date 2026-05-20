ड्रैगन: कब रिलीज होगी जूनियर एनटीआर की फिल्म? मेकर्स ने दी जानकारी; जानें किस महीने में पूरी होगी शूटिंग

1 of 5 ड्रैगन की पहली झलक - फोटो : यूट्यूब ग्रैब







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फिल्म के प्रोडक्शन हाउस, 'मैथ्री मूवी मेकर्स' ने कन्फर्म किया है कि यह एक्शन फिल्म 11 जून 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे उन अटकलों पर विराम लग गया है कि फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाई जा सकती है। साउथ के बेहतरीन अभिनेता जूनियर एनटीआर अपनी अपकमिंग फिल्म 'ड्रैगन' को लेकर चर्चा में हैं। प्रशांत नील के निर्देशन बन रही इस फिल्म का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ, जो काफी चर्चा में रहा। अब मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया है।

2 of 5 ड्रैगन - फोटो : इंस्टाग्राम

नहीं टली फिल्म की रिलीज डेट

यह जानकारी निर्माता रवि शंकर येल्लामंचिली ने 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' के प्री-रिलीज इवेंट में दी। उन्होंने फिल्म रिलीज होने में देरी की खबरों को खारिज किया। उन्होंने दोहराया कि 'ड्रैगन' उसी तारीख को सिनेमाघरों में आएगी, जिसका ऐलान मेकर्स ने किया था।

3 of 5 ड्रैगन - फोटो : यूट्यूब

क्यों लग रही थी फिल्म के पोस्टपोन होने की अटकलें?

जूनियर एनटीआर के हाथ में चोट लगने और सर्जरी होने के बाद रिलीज डेट को लेकर सवाल उठने लगे थे। खबरों के मुताबिक, अभिनेता को लगभग छह हफ्ते आराम करने की सलाह दी गई है। इससे चिंता बढ़ गई थी कि क्या इसका असर फिल्म के शेड्यूल पर पड़ेगा। फिलहाल, मेकर्स को भरोसा है कि रिलीज प्लान में बदलाव किए बिना प्रोडक्शन का काम जारी रह सकता है।



जब तक जूनियर एनटीआर ठीक हो रहे हैं, प्रशांत नील उन हिस्सों की शूटिंग कर रहे हैं जिनमें अभिनेता की जरूरत नहीं है। ये सीन पहले से ही शेड्यूल का हिस्सा थे और उम्मीद है कि जूनियर एनटीआर के सेट पर लौटने से पहले ये पूरे हो जाएंगे।

वायरल वीडियो: रश्मिका ने क्यूट अंदाज में उड़ाया विजय का मजाक; अभिनेता ने पत्नी को बताया रोजाना की एंटरटेनमेंट जूनियर एनटीआर के हाथ में चोट लगने और सर्जरी होने के बाद रिलीज डेट को लेकर सवाल उठने लगे थे। खबरों के मुताबिक, अभिनेता को लगभग छह हफ्ते आराम करने की सलाह दी गई है। इससे चिंता बढ़ गई थी कि क्या इसका असर फिल्म के शेड्यूल पर पड़ेगा। फिलहाल, मेकर्स को भरोसा है कि रिलीज प्लान में बदलाव किए बिना प्रोडक्शन का काम जारी रह सकता है।जब तक जूनियर एनटीआर ठीक हो रहे हैं, प्रशांत नील उन हिस्सों की शूटिंग कर रहे हैं जिनमें अभिनेता की जरूरत नहीं है। ये सीन पहले से ही शेड्यूल का हिस्सा थे और उम्मीद है कि जूनियर एनटीआर के सेट पर लौटने से पहले ये पूरे हो जाएंगे।

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4 of 5 ड्रैगन - फोटो : यूट्यूब

कब पूरी होगी शूटिंग?

उनके लौटने के बाद, फोकस उनके हिस्सों पर होगा। खबरों के मुताबिक, टीम इस साल के आखिर तक शूटिंग पूरी करने की कोशिश कर रही है, ताकि एडिटिंग और फिल्म के बड़े पैमाने पर होने वाले पोस्ट-प्रोडक्शन काम के लिए काफी समय मिल सके।

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5 of 5 जूनियर एनटीआर - फोटो : एक्स