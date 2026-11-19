वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितना हुआ?

फिल्म 'रामायण' ने विदेशों में भी पैर जमा रखे हैं। सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक इसने 14 दिनों में 1,519.05 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। वर्ल्डवाइड कमाई में इसकी निगाह अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ने पर टिकी हैं, जिसने दुनियाभर में 1,742.10 करोड़ रुपये कमाए थे। रामायण की कास्ट की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के रोल में हैं। यश रावण की भूमिका में हैं। इनके अलावा फिल्म में रवि दुबे, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, शीबा चड्ढा और काजल अग्रवाल जैसे सितारे भी हैं।