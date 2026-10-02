डोंट ट्रबल द ट्रबल: प्रियंका चोपड़ा ने फहद फासिल की फिल्म को दिया अपना समर्थन, दर्शकों से की ये गुजारिश

1 of 6 प्रियंका चोपड़ा, डोंट ट्रबल द ट्रबल - फोटो : सोशल मीडिया







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ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने फहाद फासिल की तेलुगु फिल्म 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' को अपना समर्थन दिया है। इस फिल्म को एसएस कार्तिकेय ने प्रोड्यूस किया है और एसएस राजामौली ने इसे पेश किया है। जैसे ही फिल्म ने 2 अक्तूबर को बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत की, अभिनेत्री ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी।

2 of 6 प्रियंका चोपड़ा - फोटो : सोशल मीडिया

प्रियंका चोपड़ा ने दी शुभकामनाएं

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म का ट्रेलर शेयर किया और लिखा, 'इसे दुनिया के सामने आते देखकर बहुत खुशी हो रही है! कार्त, तुम्हें और ‘डोंट ट्रबल द ट्रबल’ की पूरी टीम को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। आज ही इसे सिनेमाघरों में जाकर देखें!'

3 of 6 डोंट ट्रबल द ट्रबल - फोटो : सोशल मीडिया

क्या है फिल्म की कहानी?

‘डोंट ट्रबल द ट्रबल’ में फहाद फासिल ने सूरी नाम के एक जादूगर का रोल किया है। उसकी दोस्ती सारा पालेकर नाम की एक युवा लड़की से हो जाती है। कहानी में एक फैंटेसी मोड़ तब आता है, जब उस लड़की में अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। पता चलता है कि वह एक जिन्न है जो इच्छाएं पूरी कर सकती है। डिनो मोरिया: क्या गिरफ्तार हुए अभिनेता? छह घंटे लंबी पूछताछ के बाद फैली ये खबर; जानें क्या है सच्चाई ‘डोंट ट्रबल द ट्रबल’ में फहाद फासिल ने सूरी नाम के एक जादूगर का रोल किया है। उसकी दोस्ती सारा पालेकर नाम की एक युवा लड़की से हो जाती है। कहानी में एक फैंटेसी मोड़ तब आता है, जब उस लड़की में अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। पता चलता है कि वह एक जिन्न है जो इच्छाएं पूरी कर सकती है।

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4 of 6 प्रियंका चोपड़ा - फोटो : वीडियो ग्रैब

‘डोंट ट्रबल द ट्रबल’ के बारे में

यह फिल्म शशांक येलेटी के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। ‘एनिमल’ फिल्म के कलाकार सौरभ सचदेवा ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म में फैंटेसी, एडवेंचर है। इसे परिवार के साथ देखने लायक बनाया गया है।

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5 of 6 प्रियंका चोपड़ा - फोटो : इंस्टाग्राम-@ssrajamouli