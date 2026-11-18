{"_id":"6afd7dc8994ffa783e08e9f6","slug":"rajinikanth-daughter-soundarya-share-family-photos-from-their-athens-getaway-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रजनीकांत: बेटी सौंदर्या संग ग्रीस की सैर पर निकले थलाइवा, परिवार संग सामने आईं सुपरस्टार की अनदेखी तस्वीरें","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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इन दिनों सुपरस्टार ग्रीस की राजधानी एथेंस में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। उनकी छोटी बेटी सौंदर्या रजनीकांत ने इस फैमिली ट्रिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें अभिनेता का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। विज्ञापन बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत की एक झलक पाने के लिए फैंस हमेशा बेताब रहते हैं। पर्दे पर उनका अंदाज हो या फिर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी, हर बार उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन इस बार रजनीकांत किसी फिल्म या अपने शानदार अंदाज को लेकर नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए कुछ सुकून भरे पलों को लेकर चर्चा में हैं।

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सौंदर्या ने शेयर कीं एथेंस ट्रिप की तस्वीरें

सौंदर्या रजनीकांत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर परिवार के साथ बिताए इन खास पलों की कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। तस्वीरों में रजनीकांत काफी आरामदायक और कैजुअल अंदाज में नजर आ रहे हैं। वह एथेंस की खूबसूरत जगहों का आनंद लेते और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ सौंदर्या ने लिखा, 'एथेंस में हमने कितनी शानदार यादें बनाई हैं! इस खूबसूरत फैमिली गेटअवे के हर पल का आनंद ले रहे हैं।'



राशि खन्ना ने भी किया रिएक्ट

सौंदर्या की इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स ने भी प्यार लुटाया है। अभिनेत्री राशि खन्ना ने भी तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा, 'कितना प्यारा!' सोशल मीडिया पर रजनीकांत की इन तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है। फैंस अपने पसंदीदा सुपरस्टार को इस तरह परिवार के साथ सुकून के पल बिताते देखकर खुश हैं।

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