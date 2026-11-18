'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 13 दिनों में 'रामायण' ने 821.42 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर यह 1500 करोड़ क्लब की दहलीज के बहुत करीब है। सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, 13वें दिन तक इसने वर्ल्डवाइड 1,483.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। दुनियाभर में यह पांचवीं सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म है। इससे आगे सिर्फ 'दंगल', 'धुरंधर 2', 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' का नाम हैं।

फिल्म में रणबीर कपूर को भगवान राम की भूमिका में देखा गया है। साई पल्लवी ने माता सीता की भूमिका अदा की है। यश ने रावण का रोल किया है। फिल्म में रवि दुबे, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, शीबा चड्ढा और काजल अग्रवाल जैसे सितारे भी हैं।