वायरल वीडियो: रश्मिका ने क्यूट अंदाज में उड़ाया विजय का मजाक; अभिनेता ने पत्नी को बताया रोजाना की एंटरटेनमेंट

अभिनेता विजय देवरकोंडा ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'रणबाली' के सेट से एक प्यारा सा बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर किया है। इसमें उनकी साथी कलाकार और पत्नी रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में क्या खास है?

इस पीरियड ड्रामा फिल्म के एक नए बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो में, रश्मिका विजय की नकल करती हुई और उनका एक डायलॉग बोलती हुई दिख रही हैं। इसके बाद वह अपना चेहरा छिपा लेती हैं और शरमा जाती हैं। इस प्यारे पल को विजय देवरकोंडा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है।



क्लिप में विजय एक स्विंग चेयर पर बैठे हैं और रश्मिका उनके पास आकर मजाक-मजाक में उनके 'रणबाली' वाले किरदार की नकल करती हैं। फिर वह उनका डायलॉग बोलती हैं, 'दिस इज सिंगनामला बोब्बिली रणबाली,'। इसके बाद वह दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर जोर से हंसने लगती हैं।