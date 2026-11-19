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अब एक्टर धनुष ने अपनी आने वाली फिल्म 'ओम चैप्टर 1' के पहले शो को लेकर फैंस से खास अपील की है। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु सरकार और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय का शुक्रिया भी अदा किया है। विज्ञापन साउथ सिनेमा में बड़े सितारों की फिल्मों की रिलीज किसी त्योहार से कम नहीं होती। अपने पसंदीदा स्टार की फिल्म का पहला शो देखने के लिए फैंस सुबह से ही सिनेमाघरों के बाहर जुटने लगते हैं। कई बार इस उत्साह के बीच पटाखे फोड़ने और भारी भीड़ की वजह से आम लोगों को परेशानी भी होती है।

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सुबह के शो को मिली मंजूरी

दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' के सुबह 6 बजे के शो को मंजूरी दे दी है। यह फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस मंजूरी के बाद धनुष ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री विजय और राज्य सरकार का आभार जताया।



एक्टर ने लिखा, 'मैं तमिलनाडु सरकार और माननीय मुख्यमंत्री विजय का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 20 नवंबर को रिलीज हो रही फिल्म 'ओम' के सुबह 6 बजे के शो की अनुमति दी।'

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धनुष ने फैंस से की खास अपील

धनुष ने सरकार का शुक्रिया अदा करने के साथ ही अपने फैंस से जिम्मेदारी के साथ फिल्म का जश्न मनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे का शो देखने आने वाले सभी फैंस सुरक्षित रहें, जिम्मेदारी से व्यवहार करें और दूसरों को किसी तरह की परेशानी न पहुंचाएं। एक्टर के मुताबिक, फिल्म को एंजॉय करना ही असली जश्न है।



सिनेमाघरों में फिल्म देखने की अपील

धनुष ने अपने पोस्ट में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि फिल्म से जुड़े सभी लोगों को फैंस सबसे बड़ा सपोर्ट सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखकर दे सकते हैं। उन्होंने लिखा, 'फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को आप सबसे बड़ा समर्थन सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखने के जरिए दे सकते हैं। इससे सिनेमा के विकास में भी मदद मिलेगी।'

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