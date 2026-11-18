सबसे पॉपुलर फिल्म में शामिल

फिल्म 'रामायण' दुनियाभर की 10 सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिल्मों में शामिल हो चुकी है। यह फिल्म इस हफ्ते दुनियाभर में IMDb की सबसे पॉपुलर फिल्मों के चार्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इसने क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' को पीछे छोड़ दिया है, जो चार्ट में चौथे नंबर पर है। दिलचस्प बात यह है कि ग्लोबल टॉप 10 में 'रामायण' अकेली भारतीय फिल्म है। लिस्ट में नंबर 1 पर 'यू कैन सी एव्रीथिंद' और दूसरे नंबर पर 'एबेन्जर' है।