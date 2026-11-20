केक काटने के साथ आतिशबाजी

थूथुकुडी में, फैंस ने क्लियोपेट्रा थिएटर और अन्य सिनेमा हॉलों के बाहर ज आतिशबाजी और केक काटने जैसे समारोहों के साथ जश्न मनाया। स्थानीय प्रशंसक संघों के सदस्यों ने कहा कि वे फिल्म की रिलीज की तैयारी में जुटे थे और अपने पसंदीदा अभिनेता को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जश्न के बारे में बात करते हुए, फैन मणिकंदन ने कहा, ‘आज थलाइवर धनुष की फिल्म 'ओ.एम’ ' रिलीज हो रही है। थूथुकुडी जिले की ओर से, हमने प्रशंसकों के लिए थूथुकुडी क्लियोपेट्रा थिएटर में एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। हम फिल्म की बड़ी सफलता की कामना करते हैं।’