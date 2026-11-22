ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे शनिवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 27.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। शुक्रवार को फिल्म की कमाई 15.75 करोड़ रुपये थी। इस तरह शनिवार को फिल्म की कमाई में करीब 74 फीसदी का उछाल देखने को मिला।शनिवार की कमाई के साथ ही फिल्म का 17 दिनों का भारत में नेट कलेक्शन 906.90 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,083.70 करोड़ रुपये पहुंच गया है। विदेशों में फिल्म ने अब तक 533 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,616.70 करोड़ रुपये हो गया है।

900 करोड़ के क्लब में शामिल हुई 'रामायण'

'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' ने भारत में 900 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इसके साथ ही यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेजी से 900 करोड़ रुपये कमाने वाली तीसरी भारतीय फिल्म बन गई है। इस मामले में फिल्म से आगे अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' हैं।



खास बात यह है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक सिर्फ चार फिल्में ही भारत में 900 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर पाई हैं। इनमें एसएस राजामौली की 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन', 'पुष्पा 2', 'धुरंधर 2' और अब 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' शामिल हैं।