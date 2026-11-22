साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की को-ओनर व सीईओ काव्या मारन शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दोनों ने 21 नवंबर को चेन्नई में अपनी शादी का ग्रैंड रिसेप्शन आयोजित किया, जिसमें सिनेमा, खेल और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं।

संगीता की मौजूदगी ने खींचा ध्यान

संगीता लंबे समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आईं। उनकी मौजूदगी ने वहां मौजूद लोगों और फोटोग्राफर्स का ध्यान खींचा। इससे पहले वह अपने बेटे जेसन संजय की बतौर फिल्ममेकर डेब्यू के दौरान उन्हें सपोर्ट करती नजर आई थीं। वहीं, विजय रिसेप्शन में अकेले पहुंचे। उन्होंने स्टेज पर जाकर नवविवाहित जोड़े को बधाई दी और अनिरुद्ध व काव्या के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।



1999 में हुई थी विजय और संगीता की शादी

विजय और संगीता की शादी अगस्त 1999 में हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं, बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा। पिछले कुछ वर्षों से दोनों के अलग रहने की खबरें सामने आती रही हैं। निजी मतभेदों के चलते संगीता ने भी विजय के राजनीतिक अभियानों और फिल्मी कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी है। हालांकि, दोनों के रिश्ते को लेकर लगातार अटकलें लगती रही हैं, लेकिन विजय या संगीता में से किसी ने भी इस मामले पर अब तक सार्वजनिक तौर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।