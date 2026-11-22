वायरल वीडियो: साई पल्लवी ने दर्शकों को चौंकाया, 'ओम' पर प्रतिक्रिया जानने पहुंचीं सिनेमाघर; कही ये बात
- साई पल्लवी अपनी नई फिल्म 'ओम' को लेकर चर्चा में हैं।
- इस फिल्म में उनकी अदाकारी की तारीफ हो रही है।
- इस फिल्म से नसीरुद्दीन शाह ने तमिल सिनेमा में डेब्यू किया है।
विस्तार
अभिनेत्री के एक फैन क्लब ने साई पल्लवी का विडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेत्री चेन्नई के वडापलानी में मौजूद एक सिनेमाघर में देखा गया। सिनेमाघर में दाखिल होते ही साई ने अंदर बैठे दर्शकों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। उन्हें देखकर दर्शक हैरान रह गए। इस दौरान उनके आसपास सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे।
दर्शकों ने साई से कहा कि उन्हें फिल्म में उनका काम बहुत पसंद आया, जिस पर उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दर्शकों को बेहतर ढंग से देखने के लिए स्क्रीन के पास जाकर हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने फिल्म को इतना प्यार देने के लिए आभार जताया।
फिल्म 'ओम' में साई ने नित्या रेड्डी नाम की एक CBI अधिकारी का किरदार निभाया है। उन्हें लाल चंदन की अवैध तस्करी की जांच करने का काम सौंपा गया है। इस रोल के लिए साई को अपने बाल छोटे करवाने पड़े, जिससे उनके माता-पिता हैरान रह गए थे। साई ने बताया कि उन्हें निर्देशक राजकुमार और स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा था। स्क्रिप्ट की मांग के अनुसार यह हेयरस्टाइल फिल्म के लुक के लिए एकदम सही था। शूटिंग के दौरान साई अपने बालों को स्कार्फ से ढक कर रखती थीं, ताकि फिल्म की रिलीज से पहले उनका यह लुक लीक न हो जाए।
- राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बनी फिल्म 'ओम: चैप्टर 1' में धनुष एक लकड़हारे की भूमिका में हैं।
- फिल्म में ममूटी एक अहम किरदार निभा रहे हैं।
- फिल्म की कास्ट में श्रीलीला और संजय स्वरूप भी शामिल हैं।
- नसीरुद्दीन शाह भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं।
- इसके साथ उन्होंने तमिल सिनेमा में अपना डेब्यू किया है।
Sai Pallavi’s theatre visit for O.M: Operation Mole at Nexus Vijaya Mall (PVR Palazzo), Vadapalani, Chennai, on 21 November 2026. She made the visit soon after returning from the opening of the 57th International Film Festival of India (IFFI 2026) in Goa, where she had attended the inaugural ceremony the previous day (20 November) as guest. This quick turnaround reflects Sai Pallavi’s consistent professionalism and hands-on approach. The film, directed by Rajkumar Periasamy and co-starring Dhanush and Mammootty, released worldwide on 20 November 2026. Early responses have particularly highlighted her performance in the role. Footage Courtesy: @Wikkitalks Disclaimer: No Copyright Infringement Intended. Posted tor archival purpose. For content removal, email to admin@saipallavicanvas.com @Sai_Pallavi92 #saipallavi @dhanushkraja @mammukka @Rajkumar_KP @wunderbarfilms— SaiPallaviCanvas™ (@pallavicanvas) November 21, 2026