चिरंजीवी: सिनेमा में पूरे किए 48 साल, खास मौके पर शेयर किया भावुक नोट; लिखा- 'आपकी मोहब्बत ही मेरी असली पहचान'

22 సెప్టెంబర్ 1978



ఆరోజు మొదలైన నా సినీ ప్రయాణం నేటితో 48 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది.



ఈ 48 ఏళ్లలో ఎన్నో పాత్రలు పోషించాను. ఎన్నో విజయాలను చూశాను. ఎన్నో అవార్డులు, గౌరవాలు అందుకున్నాను.



ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో నన్ను నమ్మి అవకాశాలు ఇచ్చిన ప్రతి నిర్మాతకు, నాలోని నటుడిని కొత్త కొత్త… pic.twitter.com/5wBJnXl3MP — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) September 22, 2026

हालांकि, चिरंजीवी के लिए इन सभी उपलब्धियों से भी ज्यादा खास उनके फैंस का प्यार है। उन्होंने लिखा कि उनकी सारी जीत से बढ़कर दर्शकों का प्यार है और सभी सम्मानों से ज्यादा कीमती वह जगह है, जो फैंस ने उन्हें अपने दिलों में दी है।चिरंजीवी ने यह भी बताया कि कैसे उनके फैंस ने उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार दिया। उन्होंने कहा कि जिस नाम को उन्होंने उस दिन अपनाया था, वह आज फैंस के प्यार की वजह से उनकी हमेशा रहने वाली पहचान बन चुका है। अपने नोट के आखिर में अभिनेता ने फैंस के लिए ‘अनंत आभार’ जताया।