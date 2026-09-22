चिरंजीवी: सिनेमा में पूरे किए 48 साल, खास मौके पर शेयर किया भावुक नोट; लिखा- 'आपकी मोहब्बत ही मेरी असली पहचान'
चिरंजीवी: साउथ सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी ने 22 सितंबर को फिल्म इंडस्ट्री में अपने 48 साल पूरे कर लिए। इस खास मौके पर एक्टर ने एक भावुक पोस्ट शेयर की है। जानिए पोस्ट में क्या कुछ है खास।
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सिनेमा में 48 साल...बेमिसाल
चिरंजीवी ने अपने अब तक के सफर को याद करते हुए बताया कि इन 48 वर्षों में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए, कई जीत देखीं और ढेरों अवॉर्ड्स और सम्मान हासिल किए। उन्होंने अपने इस सफर में साथ देने वाले निर्माताओं, निर्देशकों, को-स्टार्स और टेक्नीशियंस का भी धन्यवाद किया।
अभिनेता ने कहा कि जिन निर्माताओं ने उन पर भरोसा जताया, जिन निर्देशकों ने उनके अंदर के अलग-अलग कलाकार को सामने लाने का मौका दिया और जिन कलाकारों व तकनीशियनों ने उनकी फिल्मों का हिस्सा बनकर साथ दिया, उन सभी का उनकी जिंदगी में खास योगदान है।
हालांकि, चिरंजीवी के लिए इन सभी उपलब्धियों से भी ज्यादा खास उनके फैंस का प्यार है। उन्होंने लिखा कि उनकी सारी जीत से बढ़कर दर्शकों का प्यार है और सभी सम्मानों से ज्यादा कीमती वह जगह है, जो फैंस ने उन्हें अपने दिलों में दी है।
चिरंजीवी ने यह भी बताया कि कैसे उनके फैंस ने उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार दिया। उन्होंने कहा कि जिस नाम को उन्होंने उस दिन अपनाया था, वह आज फैंस के प्यार की वजह से उनकी हमेशा रहने वाली पहचान बन चुका है। अपने नोट के आखिर में अभिनेता ने फैंस के लिए ‘अनंत आभार’ जताया।
22 సెప్టెంబర్ 1978— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) September 22, 2026
ఆరోజు మొదలైన నా సినీ ప్రయాణం నేటితో 48 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది.
ఈ 48 ఏళ్లలో ఎన్నో పాత్రలు పోషించాను. ఎన్నో విజయాలను చూశాను. ఎన్నో అవార్డులు, గౌరవాలు అందుకున్నాను.
ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో నన్ను నమ్మి అవకాశాలు ఇచ్చిన ప్రతి నిర్మాతకు, నాలోని నటుడిని కొత్త కొత్త… pic.twitter.com/5wBJnXl3MP
- वर्कफ्रंट की बात करें तो फिलहाल चिरंजीवी बॉबी कोली की फिल्म 'काका' पर काम कर रहे हैं।
- फिल्म में वह के. सत्यम के किरदार में नजर आएंगे।
- फिल्म में अनस्वरा राजन भी अहम भूमिका में हैं, जो अम्मुलु पापा का किरदार निभा रही हैं।
- यह फिल्म 13 जनवरी 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
- इसके अलावा चिरंजीवी के पास लंबे समय से चर्चा में बनी हुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म 'विश्वम्भरा' भी है।
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