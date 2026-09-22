फौजी: प्रभास की फिल्म क्यों हुई पोस्टपोन, क्या 2027 में होगी रिलीज? मेकर्स ने दिया बड़ा अपडेट

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क्यों आगे बढ़ी 'फौजी' की रिलीज डेट?

दरअसल, ऐसा बताया जा रहा है कि 'फौजी' का पोस्ट-प्रोडक्शन का काम बाकी होने की वजह से इस फिल्म को 2027 तक आगे बढ़ा दिया गया है। अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज टलने की पुष्टि कर दी है, हालांकि नई रिलीज डेट का ऐलान अभी नहीं किया गया है।

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'बाहुबली' अभिनेता प्रभास पिछले काफी समय से अपनी आने वाली फिल्म 'फौजी' को लेकर चर्चा में बने हुए थे। हनु राघवपुड़ी के निर्देशन में बनी यह पीरियड ड्रामा फिल्म इसी साल 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसे लेकर अपडेट दिया है। प्रोड्यूसर रवि शंकर ने खुद यह बताया है कि 'फौजी' को पोस्टपोन कर दिया गया है।