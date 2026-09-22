महावीर कर्ण: महाभारत के कर्ण बने राघव लॉरेंस, भारी बजट और बड़े लेवल पर बन रही फिल्म; जानें कब होगी रिलीज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ रुपये है। इसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज करने की तैयारी है। फिल्म को बड़े लेवल पर तैयार किया जा रहा है। इसमें लाइव-एक्शन के साथ बड़े पैमाने पर विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा।फिल्म में कर्ण के दौर, उस समय के राज्यों, योद्धाओं और युद्ध के दृश्यों को भव्य तरीके से दिखाने की तैयारी है। फिल्म के विजुअल्स और वीएफएक्स पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। 'महावीर कर्ण' दुनियाभर में 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।