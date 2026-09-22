National Film Awards Live: कुछ ही देर में शुरू होगा समारोह, कार्तिक-यामी समेत ये सितारे होंगे सम्मानित
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एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति राघव
Updated Tue, 22 Sep 2026 03:18 PM IST
खास बातें
National Film Awards 2026 Live News: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन आज 22 सितंबर को हो रहा है। आमतौर पर यह आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होता है। मगर, इस बार अवॉर्ड सेरेमनी गुजरात के एकता नगर में हो रही है।
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72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह
- फोटो : अमर उजाला
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लाइव अपडेट
03:16 PM, 22-Sep-2026
मनोज मुंतशिर ने जताई खुशी
मनोज मुंतशिर
- फोटो : साभार@DoordarshanNational
मनोज मुंतशिर भी समारोह में पहुंच गए हैं। 'मैदान' के 'जाने दो' गाने के लिए उन्हें अवॉर्ड मिलेगा। रेड कार्पेट पर उन्होंने इस गाने की मेकिंग का किस्सा सुनाया।
03:13 PM, 22-Sep-2026
विजय गांगुली ने की शिरकत
विजय गांगुली
- फोटो : साभार@DoordarshanNational
मशहूर कोरियोग्राफर और रुपाली गांगुली के भाई विजय गांगुली भी सेरेमनी में पहुंचे। उन्होंने खुशी जताई। अपने 'आज की रात' गाने पर डांस करके दिखाया। बता दें कि 'स्त्री' के गाने आज की रात की कोरियोग्राफी के लिए अवॉर्ड जीता है
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03:09 PM, 22-Sep-2026
ममूटी बोले- 'खुशकिस्मत हूं'
ममूटी
- फोटो : साभार@DoordarshanNational
ममूटी ने समारोह के रेड कार्पेट पर कहा, 'मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि यह मेरा चौथा अवॉर्ड है। यह एक लंबी यात्रा रही है, जिसमें तमाम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। मुझे जो लोग प्यार करते हैं, मुझे खुशी है कि मैं उन्हें एंटरटेन कर पाता हूं'।
03:02 PM, 22-Sep-2026
अभिनेता संजय मिश्रा पहुंचे
संजय मिश्रा
- फोटो : साभार@DoordarshanNational
समारोह में पहुंचकर संजय मिश्रा ने कहा, 'यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने सभी चाहने वालों को शुक्रिया बोलना चाहूंगा'।
02:57 PM, 22-Sep-2026
रणदीप हुड्डा रेड कार्पेट पर पहुंचे
रणदीप हुड्डा
- फोटो : साभार@DoordarshanNational
रणदीप हुड्डा समारोह में रेड कार्पेट पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने अपनी फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' पर बात की। साथ ही कहा, मैं यहां अवॉर्ड सेरेमनी में पहली बार आया हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूं कि पहली फिल्म डायरेक्ट की और उसमें ही राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मेरे हिसाब से वीर सावरकर की कहानी सबके सामने आना बहुत जरूरी थी'।
02:47 PM, 22-Sep-2026
पद्मिनी कोल्हापुरे पहुंचीं
पद्मिनी कोल्हापुरे
- फोटो : सोशल मीडिया
दिग्गज अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे भी 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पहुंच चुकी हैं।
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02:35 PM, 22-Sep-2026
ममूटी को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
मलयालम सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार ममूटी 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। उन्हें फिल्म 'ब्रमायुगम' में शानदार अभिनय के लिए 'बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल' (सर्वश्रेष्ठ अभिनेता) के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।
A Legend. A National Honour. A Historic Evening. ✨
Celebrated Malayalam superstar Mammootty graces Ekta Nagar for the 72nd National Film Awards, where he is being honoured with the Best Actor in a Leading Role award for his acclaimed performance in Bramayugam
रणदीप हुड्डा को सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह अवॉर्ड उन्हें स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए मिलेगा। अभिनेता गुजरात पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस सम्मान के मिलने पर खुशी जताई है। रणदीप ने कहा, 'यह मेरा पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। मैं इन पुरस्कारों का हिस्सा बनकर बहुत आभारी हूं'।
#WATCH | Gujarat: Bollywood actor Randeep Hooda arrives at Vadodara Airport to attend the 72nd National Film Awards Ceremony at the Statue of Unity in Ekta Nagar.
आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। वे गुजरात पहुंच चुकी हैं।
02:17 PM, 22-Sep-2026
गुजरात पहुंचकर कार्तिक ने लिया थेपला का जायका
कार्तिक आर्यन अवॉर्ड सेरेमनी के लिए पहुंच चुके हैं। समारोह की तैयारियां चल रही हैं और एक्टर ने इसकी एक झलक भी सोशल मीडिया पर दिखाई है। इसके अलावा वे वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। कार्तिक ने गुजरात में थेपला का जायका लिया।
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