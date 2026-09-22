National Film Awards Live: कुछ ही देर में शुरू होगा समारोह, कार्तिक-यामी समेत ये सितारे होंगे सम्मानित

03:16 PM, 22-Sep-2026 मनोज मुंतशिर ने जताई खुशी मनोज मुंतशिर भी समारोह में पहुंच गए हैं। 'मैदान' के 'जाने दो' गाने के लिए उन्हें अवॉर्ड मिलेगा। रेड कार्पेट पर उन्होंने इस गाने की मेकिंग का किस्सा सुनाया।

03:13 PM, 22-Sep-2026 विजय गांगुली ने की शिरकत मशहूर कोरियोग्राफर और रुपाली गांगुली के भाई विजय गांगुली भी सेरेमनी में पहुंचे। उन्होंने खुशी जताई। अपने 'आज की रात' गाने पर डांस करके दिखाया। बता दें कि 'स्त्री' के गाने आज की रात की कोरियोग्राफी के लिए अवॉर्ड जीता है

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03:09 PM, 22-Sep-2026 ममूटी बोले- 'खुशकिस्मत हूं' ममूटी ने समारोह के रेड कार्पेट पर कहा, 'मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि यह मेरा चौथा अवॉर्ड है। यह एक लंबी यात्रा रही है, जिसमें तमाम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। मुझे जो लोग प्यार करते हैं, मुझे खुशी है कि मैं उन्हें एंटरटेन कर पाता हूं'।

03:02 PM, 22-Sep-2026 अभिनेता संजय मिश्रा पहुंचे समारोह में पहुंचकर संजय मिश्रा ने कहा, 'यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने सभी चाहने वालों को शुक्रिया बोलना चाहूंगा'।

02:57 PM, 22-Sep-2026 रणदीप हुड्डा रेड कार्पेट पर पहुंचे रणदीप हुड्डा समारोह में रेड कार्पेट पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने अपनी फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' पर बात की। साथ ही कहा, मैं यहां अवॉर्ड सेरेमनी में पहली बार आया हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूं कि पहली फिल्म डायरेक्ट की और उसमें ही राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मेरे हिसाब से वीर सावरकर की कहानी सबके सामने आना बहुत जरूरी थी'।

02:47 PM, 22-Sep-2026 पद्मिनी कोल्हापुरे पहुंचीं दिग्गज अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे भी 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पहुंच चुकी हैं।

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02:35 PM, 22-Sep-2026 ममूटी को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार

A Legend. A National Honour. A Historic Evening. ✨

Celebrated Malayalam superstar Mammootty graces Ekta Nagar for the 72nd National Film Awards, where he is being honoured with the Best Actor in a Leading Role award for his acclaimed performance in Bramayugam



A proud moment for… pic.twitter.com/juI6Vd20cO — Statue Of Unity (@souindia) September 21, 2026 मलयालम सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार ममूटी 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। उन्हें फिल्म 'ब्रमायुगम' में शानदार अभिनय के लिए 'बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल' (सर्वश्रेष्ठ अभिनेता) के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।

02:31 PM, 22-Sep-2026 रणदीप बोले- 'बहुत आभारी हूं'

#WATCH | Gujarat: Bollywood actor Randeep Hooda arrives at Vadodara Airport to attend the 72nd National Film Awards Ceremony at the Statue of Unity in Ekta Nagar.



He says, "This is my first National Awards... I am very grateful to be a part of these awards..." pic.twitter.com/FcEAf4MpNa — ANI (@ANI) September 21, 2026 रणदीप हुड्डा को सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह अवॉर्ड उन्हें स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए मिलेगा। अभिनेता गुजरात पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस सम्मान के मिलने पर खुशी जताई है। रणदीप ने कहा, 'यह मेरा पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। मैं इन पुरस्कारों का हिस्सा बनकर बहुत आभारी हूं'।