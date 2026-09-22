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Hindi News ›   Live ›   Entertainment ›   National Film Awards 2026 Live: 72nd National Film Awards Ceremony Winners and Latest Updates

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National Film Awards Live: कुछ ही देर में शुरू होगा समारोह, कार्तिक-यामी समेत ये सितारे होंगे सम्मानित

Tue, 22 Sep 2026 03:18 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Tue, 22 Sep 2026 03:18 PM IST
खास बातें

National Film Awards 2026 Live News: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन आज 22 सितंबर को हो रहा है।  आमतौर पर यह आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होता है। मगर, इस बार अवॉर्ड सेरेमनी गुजरात के एकता नगर में हो रही है। 

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National Film Awards 2026 Live: 72nd National Film Awards Ceremony Winners and Latest Updates
72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

03:16 PM, 22-Sep-2026

मनोज मुंतशिर ने जताई खुशी

मनोज मुंतशिर - फोटो : साभार@DoordarshanNational
मनोज मुंतशिर भी समारोह में पहुंच गए हैं। 'मैदान' के 'जाने दो' गाने के लिए उन्हें अवॉर्ड मिलेगा। रेड कार्पेट पर उन्होंने इस गाने की मेकिंग का किस्सा सुनाया।
03:13 PM, 22-Sep-2026

विजय गांगुली ने की शिरकत

विजय गांगुली - फोटो : साभार@DoordarshanNational
मशहूर कोरियोग्राफर और रुपाली गांगुली के भाई विजय गांगुली भी सेरेमनी में पहुंचे। उन्होंने खुशी जताई। अपने 'आज की रात' गाने पर डांस करके दिखाया। बता दें कि 'स्त्री' के गाने आज की रात की कोरियोग्राफी के लिए अवॉर्ड जीता है
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03:09 PM, 22-Sep-2026

ममूटी बोले- 'खुशकिस्मत हूं'

ममूटी - फोटो : साभार@DoordarshanNational
ममूटी ने समारोह के रेड कार्पेट पर कहा, 'मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि यह मेरा चौथा अवॉर्ड है। यह एक लंबी यात्रा रही है, जिसमें तमाम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। मुझे जो लोग प्यार करते हैं, मुझे खुशी है कि मैं उन्हें एंटरटेन कर पाता हूं'।
03:02 PM, 22-Sep-2026

अभिनेता संजय मिश्रा पहुंचे

संजय मिश्रा - फोटो : साभार@DoordarshanNational
समारोह में पहुंचकर संजय मिश्रा ने कहा, 'यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने सभी चाहने वालों को शुक्रिया बोलना चाहूंगा'।
02:57 PM, 22-Sep-2026

रणदीप हुड्डा रेड कार्पेट पर पहुंचे

रणदीप हुड्डा - फोटो : साभार@DoordarshanNational
रणदीप हुड्डा समारोह में रेड कार्पेट पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने अपनी फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' पर बात की। साथ ही कहा, मैं यहां अवॉर्ड सेरेमनी में पहली बार आया हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूं कि पहली फिल्म डायरेक्ट की और उसमें ही राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मेरे हिसाब से वीर सावरकर की कहानी सबके सामने आना बहुत जरूरी थी'।
02:47 PM, 22-Sep-2026

पद्मिनी कोल्हापुरे पहुंचीं

पद्मिनी कोल्हापुरे - फोटो : सोशल मीडिया
दिग्गज अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे भी 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पहुंच चुकी हैं।
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02:35 PM, 22-Sep-2026

ममूटी को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार

मलयालम सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार ममूटी 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। उन्हें फिल्म 'ब्रमायुगम' में शानदार अभिनय के लिए 'बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल' (सर्वश्रेष्ठ अभिनेता) के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।
 
02:31 PM, 22-Sep-2026

रणदीप बोले- 'बहुत आभारी हूं'

रणदीप हुड्डा को सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह अवॉर्ड उन्हें स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए मिलेगा। अभिनेता गुजरात पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस सम्मान के मिलने पर खुशी जताई है। रणदीप ने कहा, 'यह मेरा पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। मैं इन पुरस्कारों का हिस्सा बनकर बहुत आभारी हूं'।
 
02:28 PM, 22-Sep-2026

राष्ट्रपति मुर्मू प्रदान करेंगी सम्मान

आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। वे गुजरात पहुंच चुकी हैं। 
02:17 PM, 22-Sep-2026

गुजरात पहुंचकर कार्तिक ने लिया थेपला का जायका

कार्तिक आर्यन अवॉर्ड सेरेमनी के लिए पहुंच चुके हैं। समारोह की तैयारियां चल रही हैं और एक्टर ने इसकी एक झलक भी सोशल मीडिया पर दिखाई है। इसके अलावा वे वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। कार्तिक ने गुजरात में थेपला का जायका लिया। 
 

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