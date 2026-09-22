नेशनल अवॉर्ड: कार्तिक ने शेयर की फोटो, यामी ने साझा किया वीडियो; पुरस्कार मिलने पर सेलेब्स ने दी प्रतिक्रिया

Receiving the National Award for Best Actor at the 72nd #NationalFilmAwards is an honour I will cherish for a lifetime.



To everyone who has watched, supported, celebrated and connected with my work over the years, this moment belongs to you as much as it belongs to me.



Thank… pic.twitter.com/AMs72uvIKv — Mammootty (@mammukka) September 22, 2026

अभिनेत्री रुपाली गांगुली के भाई विजय गांगुली को गाने ‘आज की रात’ के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवॉर्ड मिला है। इस मौके पर रुपाली ने लिखा 'नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले डायरेक्टर की बेटी होने से लेकर नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले कोरियोग्राफर की बहन होने तक... मुझे बहुत गर्व है।''भक्षक' के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टिंग का सम्मान दिया गया। इस मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी एक तस्वीर शेयर की।मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी को चौथी बार बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला। उन्होंने एक्स पर अवॉर्ड लेते हुए एक तस्वीर शेयर की। इसके साथ उन्हेंने लिखा 'जिन लोगों ने भी इतने वर्षों में मेरे काम को देखा, सपोर्ट किया, सराहा और उससे जुड़े रहे, उन सभी के लिए यह पल उतना ही खास है जितना मेरे लिए।'