नेशनल अवॉर्ड: कार्तिक ने शेयर की फोटो, यामी ने साझा किया वीडियो; पुरस्कार मिलने पर सेलेब्स ने दी प्रतिक्रिया
Celebs Reaction On National Award: आज एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलाकारों को नेशनल अवॉर्ड दिया है। सेलेब्स ने अवॉर्ड मिलने पर प्रतिक्रिया दी है।
विस्तार
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कार्तिक आर्यन
कार्तिक आर्यन को फिल्म 'चंदू चैंपियन' में उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है। इस मौके पर अभिनेता ने अपने माता-पिता के साथ इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तस्वीर शेयर की है। इस पर उन्होंने लिखा 'सबसे अच्छे लम्हे में अपने माता-पिता के साथ'
यामी गौतम
यामी गौतम को फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला है। इस मौके पर उन्होंने कहा है 'मैं अभी भी इस पल को महसूस करने की कोशिश कर रही हूं। किसी भी कलाकार के लिए यह बहुत गर्व और सम्मान की बात है।'
VIDEO | Ekta Nagar, Gujarat: After attending the 72nd National Film Awards, actress Yami Gautam says, "I am still trying to soak in this moment. It's a great matter of pride and honour for any film artist who has worked all their life. There is still a lot left for me to learn in… pic.twitter.com/Uwng85iJah— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
अभिनेत्री रुपाली गांगुली के भाई विजय गांगुली को गाने ‘आज की रात’ के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवॉर्ड मिला है। इस मौके पर रुपाली ने लिखा 'नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले डायरेक्टर की बेटी होने से लेकर नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले कोरियोग्राफर की बहन होने तक... मुझे बहुत गर्व है।'
संजय मिश्रा
'भक्षक' के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टिंग का सम्मान दिया गया। इस मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी एक तस्वीर शेयर की।
ममूटी
मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी को चौथी बार बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला। उन्होंने एक्स पर अवॉर्ड लेते हुए एक तस्वीर शेयर की। इसके साथ उन्हेंने लिखा 'जिन लोगों ने भी इतने वर्षों में मेरे काम को देखा, सपोर्ट किया, सराहा और उससे जुड़े रहे, उन सभी के लिए यह पल उतना ही खास है जितना मेरे लिए।'
Receiving the National Award for Best Actor at the 72nd #NationalFilmAwards is an honour I will cherish for a lifetime.— Mammootty (@mammukka) September 22, 2026
To everyone who has watched, supported, celebrated and connected with my work over the years, this moment belongs to you as much as it belongs to me.
Thank… pic.twitter.com/AMs72uvIKv
मनोज मुंतशिर ने अवॉर्ड लेते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'अमेठी का एक गुमनाम सा लड़का, 26 साल की अथक मेहनत के बाद, आज दूसरी बार भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुआ। अगर मैं ये कर सकता हूं, तो कोई भी कर सकता है। मेरे युवा साथियों, बस लगे रहो, डटे रहो और अपने माता-पिता का आशीर्वाद कमाते रहो। असंभव कुछ भी नहीं है!'
धनुष
अभिनेता धनुष ने नेशनल अवॉर्ड मिलने पर अपने बेटों के साथ तस्वीर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा 'जब आपकी लाइमलाइट कोई और ले जाए और आपको बुरा भी न लगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, पूरे दिल से आभार के साथ। यह मेरे फैंस के लिए है, जो मेरी हिम्मत का सहारा हैं।'
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