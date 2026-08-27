दशहरा पर धमाका करेंगे पवन सिंह; रिलीज होगी 'जियो मेरी जान'; कल रक्षाबंधन पर भी देंगे सरप्राइज, जानिए क्या?

कब रिलीज होगी यह फिल्म?

पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म 'जियो मेरी जान' इस साल दशहरा के अवसर पर रिलीज होगी। त्योहार के मौके पर पवन सिंह धमाका करने को तैयार हैं। आज गुरुवार को जेपी स्टार पिक्टर्स भोजपुरी के इंस्टग्राम अकाउंट से फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा किया गया है।

फिल्म के उसी पुराने पोस्टर के साथ लिखा है, 'पावर स्टार पवन सिंह आ रहे है दशहरा के शुभ अवसर पर आप सभी के नजदीकी सिनेमाघरों में अपनी फिल्म 'जियो मेरी जान' लेकर'।